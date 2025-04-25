高雄罷綠負責人遭收押　罷團網路募資也被斷

“高雄雙罷劫”總幹事朱磊（中）25日在六合二路連署站受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月25日電（記者 蔣繼平）檢調偵辦親藍民團罷免綠委連署涉偽造文書案，火燒到南部。罷免綠委黃捷、許智傑的“高雄雙罷劫”負責人徐尚賢遭高雄地院裁定羈押禁見2個月，除面臨群龍無首狀態，連網路募資都突遭平台喊停，20多天累積近新台幣20萬元須全數退回，白忙一場。雖然再度受挫，但罷團強調連署不會因此喊停。



罷免綠委黃捷、許智傑的“高雄雙罷劫”從去年推動罷免一階連署階段就自掏腰包至今，因資源捉襟見肘，本月初在網路群眾集資平台“嘖嘖”發起“捐1個便當，罷2個“立委”活動，20多天來累積達近新台幣20萬元，但24日突然得知該活動遭到平台下架，只好上網公告並透過平台機制退回每筆款項。



“高雄雙罷劫”總幹事朱磊25日受訪表示，活動突然遭募資平台喊停，經他向群眾集資平台了解原因，發現是該網站使用的“金流服務平台”不收，原因是當初提交的計劃少了“負責人姓名”，雖只少一行字，但金流服務平台考慮後決定不收，所以無法補救，本來已累積將近新台幣20萬元必須一筆一筆退回，他嘆“等於白忙一場！”



連署活動是否會面臨斷炊？朱磊表示，這一點確實讓團隊很徬徨，只能呼籲民眾直接到現場幫忙支持了，資金短缺的部分就慢慢想辦法，目前就走一步算一步，加上“高雄雙罷劫”負責人徐尚賢被羈押，導致有點群龍無首，對團隊確實很傷。雖然需花時間重新盤整，但每天仍會持續進行連署，不會放棄。



罷免團體“高雄雙罷劫”推動罷免綠委黃捷及許智傑。黃捷為高雄第六選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61里）“立委”，許智傑是高雄第七選區（鳳山區）“立委”。目前正在進行第二階段連署，截止日期為6月14日，目標連署3萬5千份。