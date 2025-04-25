台海巡用日本歌　為保釣艦艇退役送行

台“海巡署”船舶除役典禮，邀請台灣芭蕾舞團以舞蹈向艦船送別。（照片：台灣芭蕾舞團臉書） 中評社高雄4月25日電／“海巡署艦隊分署”今天在高雄興達港海巡基地舉行“巡護1號、偉星艦、澎湖艦、花蓮艦”聯合除役儀式，“海巡署艦隊分署”現場安排日本歌曲“淚光閃閃”，由芭蕾舞者隨曲起舞，感念各艦辛勞，現場也請來歷屆艦長與官兵到場為老朋友送行。花蓮艦曾參與台海巡2012年“925”保釣行動。



今日的聯合除役典禮，由“海委會主委”管碧玲主持，並邀集海軍、航港局、關務署、歷任艦長及退休人員出席觀禮，共同見證這場承載感恩、回憶與榮耀時刻。



現場也進行繳交名牌、移除艦號與降旗等程序，其中最特別是邀請芭蕾舞者以舞蹈向艦船送別，首創艦船除役結合舞蹈藝術，以雄偉無聲的海巡艦為舞台，優美而傷感的舞姿為揮別禮，展現海巡獨特的力與美。



管碧玲致詞時細數3艦1船的感人故事，“偉星艦”服役長達33年，曾於2005年參與“漢光21號”演習，成功試射“雄風二型”反艦飛彈，為“海巡署”最早體現平戰轉換戰備的艦船。2013年更於鵝鑾鼻外海成功救起3名菲律賓籍漁民，其中一名漁民以女兒衣物圍於頸間，堅定求生意志，經艦上人員日夜搜索而平安獲救，彰顯人道救援無國界的精神。



“花蓮艦”於2004年執行“興億福號”琉球籍漁船救援任務，深入菲律賓巴丹島海域冒險救援遭武裝份子搶劫的漁民，過程中小艇甚至遭掃射仍堅守使命、成功護送船員返台，體現海巡堅守民眾安全決心。



“澎湖艦”曾於2014年參與“海研五號”沉沒救援行動，在惡劣海象中成功救起45名落海人員，發揮“一個都不能少”海巡精神；另於2019年主導扣押違法抽砂船“豐溢9969”、“長鑫36”，有效維護澎湖“台灣灘”漁場生態，展現政府守護海洋資源堅定作為。



“巡護一號”自1993年服役以來，航跡遍及太平洋，是遠洋巡護的中堅力量。2008年曾與帛琉執法單位聯手，成功逮捕挾持台灣漁船的8名印尼籍漁工。2021年更在中國大陸抽砂船翻覆事件中，與其他艦艇共同救起5名中國大陸船員，展現海巡同仁即便面對敵意，也秉持人道優先，搶救落海生命。



管碧玲感性表示，“抹得去的是名字，抹不去的是你們共同走過的每一個航程、每一次值勤的日夜”，這些鋼鐵身影雖將歸於靜止，但其精神與功績將長存記憶，繼續激勵每一位海巡人。



“海巡署艦隊分署”首開台灣船舶除役典禮之先，邀請“台灣芭蕾舞團”，在即將塗銷的船名船編前，以優美的肢體與純白舞衣，向海巡艦船送別。