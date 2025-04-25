卓榮泰：台灣面向太平洋是世界隊　非美國隊

“行政院長”卓榮泰。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月25日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普發動關稅戰，針對賴清德提出“脫中入北”，是否要台灣向美國輸誠並謀獨？“行政院長”卓榮泰25日答詢表示，他是說台灣面向太平洋、面向美國，但是要走向世界，台灣是世界隊，他沒說是美國隊，而現在都還是在“中華民國”《“憲法”》底下。



卓榮泰赴“立法院”進行施政方針及施政報告並備詢，無黨籍“立委”陳超明質詢，特朗普的關稅大刀，搞得全世界經貿秩序大混亂，像核彈一樣，賴清德卻提出脫中入北，並稱對岸是境外敵對勢力，是為了向美國談判而宣誓效忠美國？他更訝異卓榮泰13日在人民是頭家政策宣講台北場上講出，賴清德未來走向建立台灣主體性、台灣要走向美國、脫離中國、台北城是真正的國家首都。這是要與大陸全面脫鉤、禁止所有交流？現在都在搞大罷免在野黨“立委”、要消滅在野黨，賴還提恢復軍事審判、抗中17條，是要軍事戒嚴？



卓榮泰答詢，政策宣講與大罷免無關，都在講“中央政府”的預算政策，罷免2字從不存在“政院”討論中。他不是說台灣要走向美國，是說台灣是世界隊，台灣面向海洋、面向太平洋、面向美國，這是對的；台灣轉向海洋，不能只向中國那一方，他在談經貿政策，他內心唯一想法就是台灣是世界的台灣，不會是美國的台灣。台灣要西進、南向、東拓、北和，脫中入北是一位學者專案報告用的名稱，賴是引用。



陳超明批，他很緊張，現在特朗普暫緩90天對台灣課徵32%高關稅、維持10%，但“賴政府”卻在修“國安法”，是要搞“台獨”、戒嚴？全世界也沒任何國家敢講脫中入北，是想把ECFA海峽兩岸經濟合作架構協議全面中斷、釀台海兩岸風暴嗎？請深思熟慮，大罷免不會是好的經濟政策，現在是否要“台獨建國”了？



卓榮泰說“現在沒有這樣，我們現在都在“中華民國憲法”下”，重申台灣不是走向美國，是走向全世界、行銷全世界，立足台灣、布局全球，經濟上也要自主安全。



隨後民進黨籍“立委”張宏陸、中國國民黨籍“立委”黃建賓、丁學忠質詢完後，國民黨籍“立法院長”韓國瑜宣布休息，29日上午9點再開院會質詢。