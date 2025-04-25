黃呂錦茹遭羈押禁見當庭喊冤　傳寫好遺書

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭收押。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月25日電／中國國民黨台北市黨部驚爆“死亡連署”偽造文書案，案情持續延燒，掀起藍營內部震撼彈。原本在偵訊後獲無保請回的市黨部主委黃呂錦茹，因檢方補強關鍵證據，證實她曾親手處理連署名冊並透過LINE傳送相關檔案，加上與共犯供詞矛盾，台北地院25日火速開庭重裁，當庭裁定黃呂羈押禁見2個月，全案逆轉。



此案起於台北地檢署18日發動偵辦，聲押現年75歲的黃呂錦茹、市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文與區黨部執行長曾繁川等4人，初、姚2人遭裁定收押，黃、曾則獲無保釋回。檢方不服，提起抗告，高等法院24日撤銷原裁定發回更裁，今日火速重開羈押庭。



根據《中時新聞網》報導，檢方當庭出示黃呂透過LINE接收並傳送連署名冊的紀錄，並指出她曾指示下屬“研究黨員名冊”，雖黃呂堅稱“沒開過檔案”，但法官不採信其辯詞，認定其涉嫌違反《刑法》偽造文書、《個資法》非法利用個人資料等罪嫌重大，且有串證、湮滅證據之虞，因此裁定羈押禁見。



面對突如其來的逆轉裁定，黃呂當庭喊冤，聲淚俱下表示“我絕對沒有涉案”，據了解，她已悄悄寫好一封親筆信，抒發己志，宣示“誓死捍衛清白”，未來擬透過法律程序提出抗告，力爭清白。



庭訊時，黃呂的丈夫與數名親友守候在法庭外，原本滿懷希望能再次將她接回家，未料聽聞羈押訊息後情緒激動，痛批：“主委根本沒犯罪，這樣對她太不公平了！”律師也表示，年逾七旬的黃呂罹患高血壓等慢性病，身體狀況堪憂，恐難承受長期收押。



由於周末看守所不開放律師接見，律師團預計將於29日前往台北看守所探視黃呂，同時研擬提出抗告，並協助安排必要醫療照護，希望能為黃呂爭取翻案機會，還其一個公道。