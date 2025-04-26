吳育全：韓國瑜射出穿雲箭是真的忍無可忍

“韓流五虎將”、杏仁哥吳育全在高雄也號召了1輛遊覽車26日上凱道。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月26日電（記者 蔣繼平）中國國民黨26日舉辦上凱道“戰獨裁”活動，黨籍“立法院長”韓國瑜射出穿雲箭助動員支持者。“韓流五虎將”、杏仁哥吳育全在高雄也有號召一輛遊覽車北上，吳接受中評社訪問表示，韓院長也是對民進黨的獨裁、霸道作為感到忍無可忍，這支穿雲箭恰到好處，會讓凱道變成“倒賴”前哨戰，營造過去倒扁紅衫軍的氣勢，他強調，台灣人民一定要覺醒，讓反對的聲音比民進黨還大。



有關媒體討論韓國瑜角逐黨主席及2028大選可能性，吳育全認為，韓院長應該沒有這個想法，而是憂心台灣的未來，希望台灣人民要站出來，為此盡一份力。



吳育全是2018年九合一地方選舉韓流崛起的堅定挺韓代表人物，當時為高雄杏仁茶攤商，因此被封為杏仁哥，他目前經營餐飲店，仍持續關注時事。



韓國瑜25日表示，2300萬台灣人民腦袋上懸著美國關稅、中國大陸軍演、大罷免這三把刀，他呼籲所有關心台灣前途的人一起上凱道發出正義的吼聲。



吳育全在高雄也號召了1輛遊覽車26日上凱道。他表示，韓院長應該也是真的受不了，可說是韓是最直接“有感”的，“立院”表決通過的許多法案都被“行政院”覆議，去年民進黨發動青鳥抵制喊藍白擴權當藉口，今年民進黨還發起大罷免，相信韓院長也是忍無可忍。



吳育全表示，韓院長這一支穿雲箭喊得恰到好處，相信不管是前幾天台北市長蔣萬安開始展現強勢作風，被封為超級賽亞人，還有台中市長盧秀燕也表態上凱道並動員65輛遊覽車、超過兩千人上凱道，相信藍營的意見領袖相繼表態，會讓26日凱道遊行變成“倒賴”的前哨戰，營造以前倒扁紅衫軍的氣勢。



“相信可以達50萬人！”吳育全表示，來自全台各地的民眾會風雨無阻上凱道，而且國民黨主席朱立倫與台灣民眾黨主席黃國昌也都一起出來喊話了，相信在野的力量會一次展現出來，表達司法不公、還權於民、反對民進黨獨裁霸道、反對民進黨用意識形態綁架台灣、台灣絕對不是民進黨說了算。