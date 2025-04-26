張雅屏：逾20萬人圍城才會讓賴清德有壓力

國民黨前副秘書長張雅屏接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨4月26日號召群眾上凱道，以“戰獨裁、站出來”為主軸，對“賴政府”發動大規模抗議行動。對此，國民黨前副秘書長張雅屏向中評社分析指出，這場活動如能號召10萬人上街算是打底，是一場成功的黨內大型造勢，高標準則是要有20萬人參與，否則無法彰顯訴求，也無法對“賴政府”形成實質壓力。



他強調，尤其這場抗爭若沒有後續規劃的下一步，就會如同當年紅衫軍倒扁運動“人多卻無效”，反而會被質疑是黨主席朱立倫遭批評反制罷免軟弱無力的回應而已。



張雅屏為中山大學政治學博士，在馬英九競選台北市長時便投身參與輔選工作，也隨馬英九打過2008年、2012年大選，後來洪秀柱任國民黨主席任內，張雅屏出任國民黨副秘書長兼組發會主委。



針對國民黨26日的凱道大型抗議活動，張雅屏指出，一場政治運動最基本的檢驗標準就是人數規模。從過往經驗來看，真正能“撼動政局”的動員門檻是20萬人以上，若是以政黨主導舉辦，目標若止於10萬人，頂多只能算是國民黨的大型造勢場，社會力道恐怕不夠。



他分析說，如果國民黨真要訴諸“反獨裁、倒賴”的政治行動，如果沒有20萬人圍城的景象，代表社會動員力沒有出來，後續要延伸成為社會運動的民氣不夠，對“賴政府”形成的壓力就不夠大。



除人數之外，張雅屏指出，觀察一場政治動員是否成功，需從三個面向衡量，一是國民黨內的組織系統是否全面動起來；二是外圍社會團體是否加入；三是訴求與戰略是否明確。



他說，目前國民黨內部已有展開基層通報與動員，但仍看不出全黨上下是否視此次行動為政治戰役，譬如北北基桃與中部地區的動員分配是否明確？朱立倫的優勢，各地方派系是否會積極配合？否則若只是為了應付外界批評國民黨對綠營罷免案無力的質疑，那這場凱道活動就只是黨內止血，而非對抗執政的社會運動。

