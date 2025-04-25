蔡正元突被要求戴電子腳鐐　已買好靈骨塔

蔡正元最近重砲批賴清德，他今日傍晚發文表示，他已買好靈骨塔，生死看淡。(中評社 資料照) 中評社台北4月25日電／前“立委”蔡正元今日傍晚在臉書發文表示，日本前防衛副大臣中山泰秀月初就託人跟他說，賴清德要整他和前“立委”郭正亮、國民黨“立委”傅崐萁。雖然他不知道賴清德會有怎樣行動，但他今日下午因三中案出庭，法官對他裁定戴電子腳鐐，證明賴清德人馬鑽法律漏洞整他。



對於此說法，與綠營關係甚佳的中山泰秀稍早發聲明痛批，該言論完全不屬實，本人從未發表過類似言論，更不曾透過任何第三者傳達此類訊息。此一說法純屬惡意捏造的不實資訊（假消息），已嚴重損害本人名譽，絕不可等閒視之。本人對於此一惡意造謠與擴散虛假資訊之行為表達最嚴正之抗議，並保留一切法律追訴權利。



郭正亮與蔡正元最近在網路節目火力強批賴清德。



蔡正元接著指出，但今天下午他因三中案出庭，原本是沒什麼重要的證人詰問庭，檢方突然提出要法官裁定對他實施：限制出境、提高保釋金、戴電子腳鐐不准出境。法官說依法不能再限制出境，所以裁定戴電子腳鐐。



蔡正元透露，他朋友說帶電子腳鐐的目的，就是要利用電子腳鐐幾次訊號不良，就可以把他抓起來羈押禁見，這是法律陽謀！



蔡正元表示，這證明賴清德的人馬在鑽法律漏洞就是要整他，但他是一個生死看淡，只為真理奮戰的人，靈骨塔也買好了，會為實踐哈佛校訓“堅持真理”，奮鬥不懈直到走完人生的旅程。





