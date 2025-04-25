韓國瑜16字文　射出周六凱道抗爭穿雲箭

“立法院長”韓國瑜25日晚上PO的臉書貼文。（照片：韓國瑜臉書） 中評社台北4月25日電（記者 張穎齊）中國國民黨26日將在凱達格蘭大道舉行“戰獨裁”遊行，75歲的中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹25日卻因罷綠委死亡連署遭台北地方法院裁定遭羈押禁見。國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日下午在臉書PO出16字“公道要講 正道要走 人民主場 我一定到”，宛如響起穿雲箭，號召韓粉、人民上街頭。



與黃呂錦茹好交情的韓國瑜，25日一早在“立院”罕見受訪表示，檢調人員最近表現，讓大多數民眾抱持懷疑心態，被懷疑只辦藍不辦綠，他以“立法院長”身分呼籲，希望全台灣檢調人員能保有高貴靈魂，不要淪為政治打手。



韓國瑜下午與國民黨主席朱立倫會晤，談426上凱道戰獨裁相關遊行流程。國民黨流程表定，韓國瑜於26日下午3點55分率領“立委”上台致詞25分鐘。



韓國瑜傍晚又再發臉書文，PO出16字“公道要講 正道要走 人民主場 我一定到”，底下不少國民黨公職、民代、支持者留言，PO出40分鐘就吸引2.2萬人讚、1500多則留言、近800分享轉發。



韓國瑜貼文剛出40分鐘，留言者有藍委洪孟楷、陳菁徽、國民黨籍台北市議員林杏兒、張斯綱、基隆市議員藍敏煌、國民黨發言人李明璇、時事評論員“歷史哥”李易修等，留下“戰獨裁、站出來、凱道千軍萬馬來相見！”等語。