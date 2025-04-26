中評關注：綠關注426藍軍上凱道準備出招

民進黨關注在野黨遊行，製作多個反426遊行的標語圖片。（取自民進黨臉書） 中評社台北4月26日電（記者 黃筱筠）中國國民黨26日將上凱道抗爭，痛批賴清德獨裁，巧合的是國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹卻在前一天遭台北地方法院裁定羈押禁見。國民黨宜蘭縣黨部昨日也有多位黨工遭到羈押，檢調強硬辦案，羈押在野黨黨工，執政黨一定知道會衝高民怨，為何要在遊行前夕這麼做？很可能是要測試藍白在野黨，還有多少動員力量？作為執政黨後續出招的考量。



賴執政面對國際諸多變數，包括美國對等關稅談判進度，以及未來關稅的衝擊；賴清德爭取本人出席教宗方濟各葬禮也落 空，還是得派出有“聖騎士”之稱，前英系“副總統”陳建仁當特使。另也傳出，賴想要在520執政週年前出訪過境美國本土，似乎也沒有獲得美方回應，在外交上有許多困境。



賴清德面對黨內也不是沒有挑戰，英系人馬“國安會”吳釗燮“外交部長”任內機要秘書涉及“陸諜”案，連“外交部長”林佳龍都揚言要行政調查相關人員。這是否代表賴其實也想要吳釗燮停職接受調查等。但吳釗燮昨天與美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言同步發出照片，此時兩人在各自社群放了到AIT的合照，這是否代表美方仍力挺吳釗燮，要賴不要動吳釗燮嗎？



賴清德內外都面臨壓力，只好訴諸大罷免，已經好幾週在中常會力推罷免影片，以此就能推測賴是力挺大罷免，只是話不宜講太明。但子弟兵、綠委林俊憲一再透露罷免現在是要交給民進黨的時候。二階段連署成功後，民進黨一定會在三階投票更使勁出力。



目前司法大動作追查國民黨各縣市黨部，以及罷免民進黨“立委”的團體，這可能是檢調揣摩上意，討好執政黨的作為，而民進黨此時也不可能出來反對。這些動作看在國民黨眼裡非常激憤，但看在反對國民黨，綠營支持者基本教義派，很可能是在鼓掌。



尤其，當陳水扁提出“不能說意見不一樣，就是XX同路人”，竟然遭綠營支持者出征，就能知道綠營現在的氣氛絕對非常激昂，只要破壞民進黨團結，或破壞大罷免行動，一定會遭到出征，管你是不是民進黨的大老。司法檢調對藍營黨部強硬約談甚至交保、羈押，激化對立，有助於綠營大罷免動員，更能激出綠營支持者出來投下罷免藍委。