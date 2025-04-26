國民黨今上凱道　目標逾10萬人怒吼戰獨裁

國民黨主席朱立倫將和藍營縣市長合體發出對賴政府的怒吼。（取自國民黨臉書） 中評社台北4月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨將在26日上凱道舉行“戰獨裁、站出來”抗議活動，黨主席朱立倫領軍，包括黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等藍營縣市長以及國民黨“立委”全員出動，還將安排馬英九、“立法院長”韓國瑜、前台大校長管中閔擔任特別來賓助講。民眾黨主席黃國昌也將率領白營人士上台，朱立倫則壓軸出場，將在縣市長與“立委”陪同下一起展現藍營大團結。



國民黨近來因為檢方偵辦罷免綠委連署涉及不實，已有多位黨工遭到羈押禁見，案件不排除再升高。指標性的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨天遭收押後，相關黨職人員共有8人因案遭羈押禁見，全黨陷入嚴重司法危機，黨主席朱立倫因此號召群眾上凱道抗議“賴政府”藉由司法進行政治追殺，相關訴求獲得同樣遭遇的白營響應。



今天在全台大動員下，藍營中南部各縣市都至少將各安排30到90輛不等的遊覽車北上相挺，這場活動目前預估至少5萬人，目標衝破10萬人齊聚發出怒吼。



根據國民黨規劃，26日的活動於下午3點開始，2點半暖場，按照節目流程規劃，首先安排的項目是“人民的故事”，由來自各地的民眾發表心聲，接著會安排前台大校長管仲閔等致詞，接下來是“地方的心聲－議長議員大團結”，由重要的地方議長表達基層想法，然後就是馬英九致詞。



接下來會有青天白日旗進場儀式，然後由韓國瑜率所有藍軍“立委”上台致詞，接著安排民眾黨主席黃國昌率領白營“立委”站台助講，最後的壓軸就是由國民黨主席朱立倫率領藍營地方首長、“立委”以及黨務主管上台致詞，一起展現藍營大團結，活動預定在傍晚5點半結束。



國民黨除了在凱道架設活動主舞台，現場週邊還會設有全台的罷免民進黨“立委”連署站，凱道前的“景福門”旁邊還會設置一個次舞台“人民主場肥皂箱”，由藍營青年軍與現場群眾一起互動。



此外，藍營青年軍也會在現場設置扭蛋區，供民眾投幣拿扭蛋，內容物為“戰獨裁、反綠共”貼紙，“國泰民安、不同意罷免”平安符、“大罷免、大退散”等各種款式的文宣貼紙。

