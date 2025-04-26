中評關注：北市主委被押　朱立倫是下一個？

國民黨主席朱立倫第一時間獲知黃呂錦茹遭收押的消息，臉色相當沉重。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨26日發起凱道“戰獨裁、站出來”大抗議行動，對“賴政府”的司法追殺發出怒吼。活動前夕發生大事，台北市黨部主委黃呂錦茹因被檢方認定涉及罷免綠委連署不實，25日遭法院裁定羈押禁見，這是檢方此波全台大搜索中，第一位收押的國民黨地方黨部主委，加上又是和國民黨中央最緊密的台北市，政壇已開始有了“下一步會不會換黨主席朱立倫？”的討論。



值得觀察的是，黃呂錦茹在七天前檢方聲押未果，法院當時裁定，無從因黃呂是市黨部主委，就推論她指示或同意造假，犯罪嫌疑不足。但經檢方抗告成功，重開羈押庭後卻出現完全不同的結果。在藍營將上凱道抗議之際，是有可能會讓藍營基層怒火滿點，更加強上凱道的意志，有機會讓26日的凱道人數超乎藍營原本的預期。



而更受矚目的，是此案是否會向上延燒至黨中央、甚至牽動黨主席朱立倫的政治命運。



現年75歲的黃呂錦茹，夫婿黃秀莊是北市知名建築師，家境富裕，本可過退休生活的她，因對國民黨的熱情，多年來仍堅持北市黨部主委一職為藍營打拚，台北市長蔣萬安，台北“立委”、議員們選舉，要上選舉戰場，全靠她看前顧後。即便曾多次萌生退意，但都被朱立倫出面勸下，所以她遭羈押一事，是對藍營內部產生強烈衝擊。



北檢偵辦北市罷免綠委涉及不實連署案，一度聲押黃呂未果，外界認為案情應屬瑕疵型失誤，然檢方隨即抗告成功，並於25日重新開庭後成功爭取羈押，短短一週形勢急轉，足見檢方強硬偵辦此案的決心。而黃呂遭押，已是台北市黨部的第三人被收押，案件的結構性與組織性特徵愈來愈明顯。



接下來外界關注的焦點在於，此案是否止於台北市黨部層級，還是會一步步往上查辦？根據檢調目前掌握的脈絡，罷免綠委的連署行動由藍營青年主導，地方黨部支援，涉及政治判斷、組織調度與後勤協調，但若檢方依偵辦邏輯深究“指揮鏈”，朱立倫身為黨主席，自難全身而退。



特別是朱立倫日前曾力挺罷免綠委行動，若檢方要進一步查明國民黨中央與地方黨部之間是否有計劃性分工、內部交辦紀錄，甚至資金流向、文件核定等證據，從目前檢方辦案的邏輯上似乎說得通，所以下一步可能搜索國民黨中央，約談朱立倫的可能性不能說完全沒有。



因此，在這處境下，國民黨26日的凱道抗議活動更顯重要性，國民黨能否藉此次突破基本盤，凝聚社會共識，一同對“賴政府”近期的司法大動作發出反彈聲音，全看凱道人數能催出多少，以及後續有無更積極且具體的倒賴作為，轉守為攻，或許才能化危機為轉機。