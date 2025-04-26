凱道連署罷綠委人潮爆棚　藍白聯合強強滾

民眾黨發言人吳怡萱和小草們宣傳罷免綠委。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午三點在凱道舉行“戰獨裁、站出來”抗議活動。除了現場大咖演講，帶動活動，現場周邊並有罷免民進黨“立委”連署站，民眾黨工也幫忙舉牌宣傳罷綠委，藍白強力合作，現場各連署站擠滿連署民眾。



民眾黨發言人吳怡萱和小草們都加入幫忙宣傳罷免綠委行動，藍白聯合罷綠態勢成型。

