各式創意標語上凱道　不斷高喊賴清德下台

民眾舉著“只有賴下台，幸福自然來”的標語。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午三點在凱道舉行“戰獨裁、站出來”抗議活動。群眾自備許多創意標語，訴求反綠、抗綠，現場也看到“放人”旗幟，對著府的方向猛搖表達訴求，要求綠營把被司法追殺的前民眾黨主席柯文哲、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等都放出來。



另外，也有民眾準備了“司法檢調是冥進黨飼養的彼特犬”、“只有賴下台，幸福自然來”、“我是台灣人我反綠”、“當獨裁成為事實，革命就是義務”等等，每個標語都強烈表達對“賴政府”的強烈不滿。現場也持續響起“賴清德下台”的呼喊聲，氣氛相當憤慨。



藍白全台大動員，中南部各縣市分別有30到90輛不等遊覽車北上相挺，白營也出動大批人員支援，小草們都站出來表達不滿，目標衝破10萬人齊聚發出怒吼。



根據國民黨規劃，首先安排的項目是“人民的故事”，由來自各地的民眾發表心聲，接著安排前台大校長管仲閔等致詞，再下來是“地方的心聲－議長議員大團結”，由重要的地方議長表達基層想法，然後就是馬英九致詞。



稍後會有青天白日旗進場儀式，然後由韓國瑜率所有藍軍“立委”上台致詞，接著安排民眾黨主席黃國昌率領白營“立委”站台助講，最後的壓軸就是由國民黨主席朱立倫率領藍營地方首長、“立委”以及黨務主管上台致詞，一起展現藍營大團結，活動預定在傍晚5點半結束。