黃國昌3字暗諷賴清德　敢不敢一起重選？

民眾要求互動、合照，黃國昌來者不拒，人氣高。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月26日電（記者 張穎齊）中國國民黨26日在台北市凱達格蘭大道發起“戰獨裁 凱道一起站出來！”活動。台灣民眾黨主席黃國昌黃國昌下午受訪表示，賴清德敢不敢一起重選？要賴愛抹紅、叫青鳥攻擊都衝著他來，並用民進黨籍“立委”嗆他的3個字（臭卒仔，閩南語：孬種），回敬賴清德。



黃國昌接受媒體聯訪，若黃國昌與國民黨主席朱立倫都不贊成“倒閣”，該用什麼樣的方式拉下賴清德？是否會行使彈劾？



黃國昌表示，民進黨選輸，最希望翻桌，因此搞大罷免，不認輸。又搞了個傀儡“行政院長”卓榮泰，他要問賴清德，敢不敢重選？一起來重選啊！若不敢的話，他就把綠委在“立院”議場罵他的3個字送回給賴清德！



黃國昌又痛批賴清德繼續用抹紅伎倆對人民，到今天還在抹紅，用這方式沒用，只會把反對聲音都打成“中共同路人”。



黃國昌提到，台灣自由民主、百花齊放，上凱道是不分黨派、族群，民主正義不管標語是什麼，都是向賴清德發出怒吼。他要套賴清德曾對蔡英文講的話“請停止網軍攻擊，請停止用青鳥攻擊人民”，賴利用青鳥對人民霸凌。黃嗆，“請都衝著我黃國昌來就好”！



媒體問，民眾黨支持者不想看到曾大力批判民眾黨前主席柯文哲的國民黨籍台北市議員鍾小平、游淑慧，但2人都會來，黃國昌看法？



黃國昌說，所有台灣人民上凱道，最重要是反對民進黨倒行逆施、賴清德專制獨裁，大家共同訴求是民主還給台灣、正義還給人民。所有人不分族群黨派，至於媒體提到這2人不是最重要的。



黃國昌隨後站在罷免綠委吳思瑤、吳沛憶的連署站前，高舉牌子，請大家來連署罷免這2名綠委。許多藍白支持者都爭相與黃國昌互動、合照，黃國昌來者不拒，人氣高。