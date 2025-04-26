陳佩琪低調快閃凱道　黃國昌與小草喊釋放柯

黃國昌高舉標語，請民眾現場簽下罷免綠委吳思瑤、吳沛憶的連署。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月26日電（記者 張穎齊）中國國民黨26日在台北市凱達格蘭大道發起“ 戰獨裁 凱道一起站出來”活動。台灣民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪低調到場快閃後離開。民眾黨主席黃國昌則與柯粉小草齊喊，“釋放柯文哲”！眾人情緒高亢、士氣強。



柯文哲、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等在野黨人士陸續遭羈押禁見，引發藍白憤慨。下午3點23分，活動主持人之一、國民黨發言人陳智伃宣布現場已破8萬人。5萬張椅座無虛席、被搶空，人潮湧至景福門。



黃國昌午前就到場與柯粉小草精神喊話，齊喊“放人！釋放柯文哲！”，痛批賴清德司法獨裁。黃國昌人氣高昂，不分藍白支持者都相湧與黃國昌互動。



陳佩琪日前在臉書發文表示會到場。她說，很多支持者怕她去參加活動時會遇到那2位送子彈給綠共打他們的議員（指國民黨籍台北市議員鍾小平、游淑慧），她知道大家不願意和這種人走在一起。但她的意見是路是公眾的，誰都可走上街頭表達訴求。只盼當天能有維持秩序的義工，能做好清楚的引領標誌，一組是國民黨、民眾兩黨大家不分你我，手牽手一起訴求司法不公。



陳佩琪還說，支持司法無證據關押柯文哲、但抗議國民黨遭受司法不公，能把不同訴求的人分隔出來。那麼她和柯文哲支持者、小草們，大家會在黃國昌的號召下，一起走上街頭表達訴求。



但據瞭解陳佩琪已低調到場，與大批人群在一起，沒有待太久便離開。



鍾小平則回應，黃國昌講過已翻頁了，他也致歉，藍白不可分割，都要團結。面對民眾黨支持者的情緒，他要感謝黃國昌大度。