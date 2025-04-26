管中閔：“賴政府”做的每件事就是法西斯

管中閔。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天偕同台灣民眾黨號召民眾上凱道“戰獨裁、站出來”。前台灣大學校長管中閔站台助講說，以前只有在書本上讀過法西斯，“但我今天告訴大家，這個政府做的每件事就是法西斯”，大家應該要堅持民主良心，反獨裁、反專制、反法西斯，一起為民主奮鬥。



在野藍白陣營今天下午三點在凱道舉行“戰獨裁、站出來”抗議活動，活動人潮爆滿，剛開場就喊出現場已破8萬人參與，要大家一起發出怒吼，發出人民的聲音讓在府內的賴清德聽到。



出席助講的管中閔到場時受到滿場群眾的鼓掌歡呼，他說，70多年，台灣人民逐步學習民主，25年前經歷過第一次政黨輪替，學會了人民最大，接受民主選舉結果，更重要的，立法制衡的形式是大家接受的民主模式。



但過去一年突然崩塌，管中閔說，政府不接受新民意的“立法院”監督，用一再覆議、抹黑的方式，把所有人打成某某同路人，更發起大罷免剷除反對他的力量，“這樣做法不是民主，台灣走上最危急的一刻，更在全台濫捕、濫訴抓人，這樣是民主嗎？”



管中閔說，這就是專制的第一步、獨裁的第一步、法西斯的第一步。以前大家只有在書本上讀過法西斯，但他今天告訴大家，這個政府做的每件事就是法西斯，可以看到法西斯是長什麼樣子了。



管中閔認為，現在政府就是要讓你恐懼不敢站出來為民主說話，這時候大家要團結起來，面對專制獨裁逐漸回潮，應該堅持民主良心，反獨裁、反專制、反法西斯，一起為民主奮鬥。



管中閔強調，台灣不是少數人的專利，台灣民主掌握在我們手裡，要站出來保衛我們的民主，台灣人民站出來，反獨裁、反專制、反法西斯。