馬英九凱道重轟賴清德　無能獨裁賣台

馬英九與藍營民代一同上台。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天偕民眾黨號召民眾上凱道“戰獨裁、站出來”。馬英九出席助講批評，今天他要以75歲“中華民國”卸任“總統”的身分，站在府前抗議66歲的現任“總統”，為什麼？因為他擔心賴清德近來涉嫌“違憲”、獨裁與賣台的言行，會讓台灣快速沉淪！



馬英九強調，今天的抗議只是一個開始而已，要站出來譴責無能賴清德，與賴發動大罷免的不當。同時也要批判不適任的民進黨“立委”，要用人民的選票，把這次反罷免行動變成對賴清德的不信任投票，讓他知所警惕，徹底檢討。



在野藍白陣營今天下午3點在凱道舉行“戰獨裁、站出來”抗議活動，活動人潮爆滿，到下午4點多主持人喊出現場有20萬人，要大家一起發出怒吼，發出人民的聲音讓在府內的賴清德聽到。



馬英九到場時現場下起大雨，群眾穿著雨衣仍熱情給予鼓掌歡呼。馬英九說，賴清德曾經在民進黨中常會中刻意播放他當年呼籲罷免陳水扁的談話，當時他說“如果一位‘總統’貪污無能、人民已經不信任他，就應該把他的權力拿回來！”今天這番話可以奉送給賴清德。



馬英九說，因為賴清德在民調支持率只剩四成，顯示他已經失去六成人民的信賴，但他卻沒有清醒過來，我們一定要讓他清醒過來面對自己。尤其美國總統祭出關稅大刀，而“賴政府”卻束手無策，這就是無能，當“賴政府”將台積電奉送給美國，這就是不當，政府用不當手段對付在野黨主席柯文哲，這不就是獨裁嗎？



馬英九說，一個既無能又不當而獨裁的“總統”，未來就很可能激發人民抗爭與兩岸對抗。過去(他)執政八年，兩岸關係和平穩定，對岸從來不搞圍台的軍演，兩岸還簽訂23項合作協議，他與習近平先生兩次會面協商，維持了兩岸八年的和平安定與繁榮。為什麼換了民進黨執政，台灣的年輕人就擔心會在延長兵役的陰影下上戰場？這難道不是因為賴清德無能失職而造成的嗎？



馬英九強調，他執政過八年，當然瞭解當前台灣處境的嚴峻，賴清德一定要深刻反省、自我檢討，跟人民誠懇對話，才能共同面對台灣未來的挑戰。他當然更知道“總統”的工作並不好幹，但是他實在看不下去了，不得不說出真心話，他言盡於此，請賴清德好自為之吧！