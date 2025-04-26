凱道戰獨裁　韓國瑜上台前宣布破20萬人

“戰獨裁、站出來”活動現場主持人宣布現場破20萬人。（中評社） 中評社台北4月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天偕同台灣民眾黨號召民眾上凱道“戰獨裁、站出來”。中國國民黨“立法院長”韓國瑜上台前，現場主持人宣布現場破20萬人參與，讓現場氣氛沸騰到最高點。



現場雖持續下著大雨，但並未澆熄民眾熱情，現場人數並未因此減少，甚至有愈來愈多人湧入。



國民黨智庫副執行長凌濤透露，一早從回報的資訊得知，全台民意站出來的人數，遠遠超過周三報名的5萬人。26日一早中南部支持者都紛紛搭乘遊覽車等交通工具，風雨無阻，就是要站上凱道怒吼。今現場湧入大批民眾，不畏風雨力挺，到了下午2點30分，現場近萬張紅椅座無虛席外，人潮也已自然溢出至景福門圓環外車道，稍早主持人、台北市議員李明賢表示，現場人數已經超過20萬人。





今天的活動下午2點30分進行暖場、3點正式開始。3點3分左右，主持人、國民黨台北市議員李明賢則是宣布，根據警局通報訊息，現場超過8萬人。在活動開始後，藍委吳宗憲擔任第一位上台宣講的人，接著為台灣大學前校長管中閔，現身時也讓台下群眾相當振奮，他更是激動高喊“台灣人民站出來！”



在3點28分左右，馬英九也上台發表演講，痛批賴近來言行有“違憲”、獨裁、賣台，讓台灣快速沉淪。在近15時40分左右，國民黨“立委”也都一一上台，稍早國民黨主席朱立倫上台表示，凱道已經超過10萬人民站出來。



藍營縣市長除了台東縣長饒慶鈴因率團赴德國考察，無法到場，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚都現身聲援。