韓國瑜轟賴清德講笑話自打臉　想要清一色

韓國瑜率全體藍委上台。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月26日電（記者 張穎齊）中國國民黨26日在台北市凱達格蘭大道發起“反綠共戰獨裁 凱道一起站出來！”活動。國民黨籍“立法院長”韓國瑜率全部藍委上台，韓國瑜再提3把刀。他痛批賴清德叫大家到大陸抗議是講笑話，那跟民進黨的“一邊一國”邏輯是自打臉。賴拿著手榴彈對著對岸，但台澎金馬的人都想要拿著和平鴿，呼籲賴立刻停止大罷免。



下午4點，主辦單位宣稱現場突破20萬人，國民黨“立法院”黨團全體“立委”輪流上台喊話，藍委徐巧芯、王鴻薇更獲得特別熱烈的掌聲。國民黨團總召傅崐萁、“立法院副院長”江啟臣致詞完後，輪到韓國瑜上場，全場歡聲雷動，氣氛到最高點。



韓國瑜表示，他不怕感冒、不怕下大雨，禿頭只怕曬太陽。民眾都很擔心台灣未來，大家應該含飴弄孫、上班族休息在家裡聊天吃飯、年輕朋友應該三五好友看電影聊天。但現場這麼多好友從東南西北來，表達對當台灣民主的憂心、掛心。



韓國瑜重提台灣面對3把刀，包括美國關稅刀、大陸軍演武統刀、執政黨引領全世界先河用國家資源罷免在野黨“立委”的刀。我們要告訴美國人，台灣不產石油天然氣，把美國當好朋友，外銷很辛苦，美用32%高關稅對好朋友，台灣受不了，要誠懇對談如何降低關稅。



韓國瑜說道，也要告訴北京停止軍演，賴清德說對岸是境外敵對勢力，台灣人其實有2隻手，1隻拿手榴彈、1隻拿和平鴿。但賴清德要甩手榴彈，可是台澎金馬願意與對岸和平發展、用和平鴿。再次告訴北京別軍演，俄烏戰爭3年打掉2代人，20到60歲、上百萬人捲入戰爭，帶來死亡與破壞，三度希望北京停止軍演。

