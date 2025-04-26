陳之漢飆淚感謝韓國瑜　高喊救出柯文哲

陳之漢上台致詞。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月26日電（記者 張穎齊）中國國民黨26日在台北市凱達格蘭大道發起“反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！”活動。國民黨籍“立法院長”韓國瑜致詞完後，緊接著是網紅“館長”陳之漢上台，陳之漢痛轟完賴清德後，突然悲從中來，飆淚說謝謝韓國瑜，希望韓救出台灣民眾黨前主席柯文哲，把柯文哲還給台灣。韓國瑜隨即溫暖擁抱、拍拍陳之漢。



韓國瑜致詞完後，接著主持人、藍委謝龍介說歡迎神秘嘉賓，全台最硬的硬漢陳之漢。現場熱烈鼓掌，陳之漢致詞表示，民進黨把台灣變成愈來愈不民主的“國家”，不斷撕裂台灣人感情。他希望不分政黨、黨派，大家願意為台灣挺身而出。



陳之漢說，當大家問居住正義時？民進黨說大家是“中共同路人”，司法改革、在野黨監督弊案都是“中共同路人”，大罷免也說大家“中共同路人”。迄今收押柯文哲已8月，最近對國民黨也是一樣動作，實在笑話，大家都變小丑、都是“中共同路人”。



陳之漢說，大家生在台灣、也會死在台灣，但民進黨為了掩飾無能、不斷賣“亡國感”，他坦言自己曾跟民進黨站在一起過，但民進黨在他直播答應要做的事從來沒做到過。民進黨指著他的頭，說他應該再去當兵，大家都不是台灣人、都支持大陸政權嗎？民進黨有網軍媒體、小丑側翼，因此他希望人民未來在網路上，打破迷思，台灣人都是一家人，為何一定要非黑即白？



最後，陳之漢突然低頭再仰天飆淚，拿出捍衛台灣民主的毛巾說，他要特別感謝韓國瑜，因在柯文哲最難過時候、柯爸爸柯承發家祭時，韓國瑜陪伴。韓國瑜此時再度上台，不畏風雨，溫暖擁抱陳之漢、並不時拍拍淚流不止的陳之漢的背。



陳之漢繼續哭說“希望韓國瑜救出柯文哲！把柯文哲還給民主的台灣！”全場民眾鼓掌。韓國瑜則陪陳之漢一直到走到後台，藍白委們也一起互動，藍委們也關心陳之漢。