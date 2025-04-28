金門拚觀光　許績鑫：所有旅客都要爭取

金門縣觀光處長許績鑫。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月28日電（記者 方敬為）金門縣經濟發展以觀光旅遊業為主，但近期面臨陸客赴金旅遊變數及本島客源流失的挑戰，金門縣觀光處長許績鑫接受中評社訪問表示，縣府為此積極參與兩岸旅展及海外推介會，多元行銷金門。其實金門的旅遊資源豐富，潛力十足，所以不只金廈小三通的班次會持續加開，對本島客也會祭出優惠套裝行程吸引民眾遊金，樂觀看待金門觀光發展前景。



金門縣因為地理位置接近大陸，加上獨特的昔日戰地風光，是兩岸遊客熱門的旅遊目的地，觀光旅遊業也成為金門縣僅次於酒廠的重要經濟發展來源，不過近期金門的觀光發展受兩岸關係緊張影響，陸客赴金旅遊的意願可能降低，加上台灣人旅遊習慣轉變，大多數民眾熱衷出境旅遊，面臨本島客源流失問題。



金門縣觀光處為此積極參與旅展行銷，4月25至28日在台中國際旅展中設置展位，向本島客招手，處長許積鑫親自坐鎮督導，他向中評社表示，確實當前每個縣市都碰到客源往外海外跑的挑戰，但金門事實上對台灣本島的民眾還是有程度上的吸引力，所以在招攬本島遊客方面，縣府透過推更多元的觀光內容與套裝遊程，並祭出優惠價格，可望刺激本島客到金一遊。



許積鑫說，縣府透旅展呈現金門特產、特色旅遊商品，例如，今年5月將舉辦的“金寧鄉石蚵文化季”、“浯島城隍文化觀光季”以及暑假最夯的“親子嘉年華”活動，同時搭配影劇行銷金門風光，在金門取景拍攝的台劇《不如海邊吹吹風》，今年登上串流平台，吸引觀眾目光，縣府也推出“吹吹風”遊程，讓影迷直接走一趟劇中場景，這都有助促進本島客遊金。



針對兩岸氛圍不佳，對陸客赴金旅遊的影響，許積鑫表示，兩岸政治的部分非金門縣政府能夠置喙，但他相信觀光旅遊活動不涉及政治，爭取更多大陸遊客訪金一直是縣府努力的目標，所以縣府持續以不同媒介對大陸行銷，讓更多大陸遊客透過金廈生活圈的概念，到金門走走看看，感受金門的熱情。接下來也規劃赴福建各地級市做旅遊推介，期待拓展更多旅遊市場，為金門觀光產業帶來更大經濟效益。

