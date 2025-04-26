蔣萬安轟民進黨　選輸就翻桌和獨裁沒兩樣

台北市長蔣萬安致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天偕台灣民眾黨號召民眾上凱道“戰獨裁、站出來”，支持者擠滿凱道，現場喊破20萬人，藍營大咖，以及國民黨籍的15縣市首長也都到場。最近多次嗆聲民進黨的台北市長蔣萬安表示，全世界的“民主國家”沒有像民進黨這樣對在野黨如此追殺，民進黨和“獨裁國家”已經沒有不同了。



蔣萬安說，風雨再大，我們都要堅定前行，什麼是困難？困在家裡就是難，什麼是出路？走路來就有路，我們一起走上對抗獨裁的路。



蔣萬安到場時，因為最近強硬抗綠的態度，受到現場群眾的歡呼。他提到，身後是“總統府”，大家聚集在這邊發出怒吼，不是吃飽太閒，不是來散步，是來這邊表達司法不公的抗議，表達政治追殺的不滿，他們再也受不了“綠能你不能”的雙標，也受不了選擇性辦案。



他說，民主的制度就是少數服從多數、願賭服輸，但是賴清德因為“立法院”他們沒有成為多數，就先用司法手段打壓民眾黨，又對於國民黨的“立委”發動大罷免。“全世界的‘民主國家’沒有像民進黨這樣對在野黨如此追殺，沒有像民進黨這樣去搞全面大罷免，選輸就翻桌，民進黨和‘獨裁國家’已經沒有不同了！”



蔣萬安說，今天民進黨和側翼用放大鏡扣人家紅帽子，連陳水扁都被出征。但其實“共諜”就在他身後的府方，“共諜”在賴清德身邊、“國安會”裡面、民進黨黨部也有，難怪基層都說民進黨就是“共諜”黨，賴清德跟吳釗燮為什麼不願意出來說明這件事？為什麼不敢向社會大眾說明？為什麼不願意接受調查？該譴責“共諜”的時候民進黨全體沈默，這樣的民進黨沒有人可以接受。