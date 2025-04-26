朱立倫突拋出等下就去中正一分局讓你約談

劉世芳指謝龍介、朱立倫、楊智伃是首謀。朱說，他等一下就到中正一分局，“讓你約談”。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月26日電（記者 張穎齊）中國國民黨26日下午3時在台北凱達格蘭大道舉辦“戰獨裁”集會，國民黨主席朱立倫在壓軸演說批判賴清德在台灣行“綠色文革”，呼籲“立法院”520後立刻提罷免賴。針對日前被“內政部長”劉世芳指為17日被指台北地檢署抗議首謀，朱立倫突然拋出，他等一下就到中正一分局，“讓你約談”。隨後便前往，約有上千人跟著走，為活動掀起高潮。



朱立倫宣講表示，台灣是大家的家，這個家應該是團結台灣、和平台灣，賴清德當選“總統”後就分裂台灣、毀滅台灣。賴清德讓和平台灣變敵對的台灣、變戰爭的台灣，賴清德要毀滅建立幾十年的民主。



朱立倫指出，台灣應該是團結的台灣，但賴清德從去年520就職後，他就在分裂台灣，在毀滅台灣。賴清德獨裁者更要毀滅建立幾十年的民主，台灣的民主是人民作主，不是民進黨作主，人民的力量已經讓賴當上“總統”，不好好做事，只想為一黨專權消滅在野黨。



朱立倫痛批，賴清德先抓走民進黨黨內反對賴的人，再來抓走台灣民眾黨主席柯文哲，還要對未來所有跟賴競爭的國民黨，所有反對力量，都要消滅掉，這就是獨裁，賴比共產黨還共產黨，比法西斯還法西斯。





朱立倫提及，距離賴清德就職滿一年，只剩下24天，看賴清德願不願意悔悟，否則“立法院”520之後立刻提出罷免賴清德。雖然“立法院”罷免要多數，賴清德會被保障到，但除了“立法院”發動罷免賴清德，全台灣各地要用人民力量推倒賴清德。



朱立倫說，“內政部長”劉世芳指他和藍委謝龍介、國民黨發言人楊智伃是北檢抗爭首謀。朱說，他等一下就到中正一分局，“讓你約談”。賴清德可以恐嚇、嚇唬國民黨，但台灣人民決不會被恐嚇，會勇敢站出來。