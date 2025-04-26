朱立倫喊520後發動罷免賴　拿回台灣民主

國民黨主席朱立倫致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午在台北市凱達格蘭大道舉辦“戰獨裁、站出來”抗議活動，藍營大咖和執政15縣市全到齊。國民黨主席朱立倫壓軸登場，他痛斥賴清德趕走所有反對他的人，搞綠色文革，要大家站出來，反對法西斯、反對獨裁。



針對“內政部長”劉世芳稱朱立倫是17日台北地檢署抗議首謀，朱也在台上大聲說“我等一下就到中正一分局讓你約談”，更全場繞場向支持者道謝，接著前往台北市警局中正一分局，為今天的活動再掀高潮。



朱立倫強調，賴清德上任將近一年，只會鬥爭，他向現場宣布，國民黨520之後將提出罷免賴清德，不只在“立法院”提案罷免，也會用人民力量推倒賴清德，拿回台灣民主。



國民黨偕同台灣民眾黨今下午三點在凱道舉辦“戰獨裁”集會，號召在野支持者向賴清德發出怒吼，藍營包括馬英九、“立法院長”韓國瑜、執政縣市首長、“中央”與地方民意代表都出席；民眾黨主席黃國昌和前台大校長管中閔也到場聲援，現場宣布超過25萬人到場，高喊賴清德下台。



朱立倫致詞時痛批，民進黨到處狙擊反綠共的人，而賴清德就是綠共頭子，“賴清德現在心裡想，426就算20萬人站出來又怎樣？所以我們要讓他悔悟！”朱強調，520之後要發動全民罷免賴清德，“立法院”會立刻提出罷免賴清德，全台灣各地用人民的力量推倒賴清德，讓賴清德下台。



朱立倫強調，台灣是所有人的家，這個家應該要團結、和平，賴清德從去年五月當選，就在分裂、毀滅台灣，從團結的台灣變對立的台灣，全民期待和平，賴清德卻要搞戰爭、要毀滅台灣建立幾十年的民主，台灣的民主是人民作主而非民進黨作主，每天不好好做事，只想為了一黨專權消滅在野黨，先是抓走黨內的反對人士，又抓走柯文哲，現在又要消滅國民黨，“比法西斯還法西斯！”



朱立倫高喊，我們要把民主找回來，不允許獨裁者毀滅台灣，我們有集會、行動自由，不允許用各種理由趕走反對的人，就是要行一人一黨的獨裁，這位獨裁者正在台灣進行文化大革命，綠色要消滅反對的聲音。



朱立倫預告，還有24天，就是賴清德就職滿周年的日子，“你不讓我們有和平台灣、民主的明天，而是要讓獨裁成為現實，那麼人民的聲音就會站出來！”最後，他帶領全場高呼台灣民主萬歲、“中華民國”萬歲！