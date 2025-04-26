朱立倫赴警局上千群眾跟隨　警方人牆防衝突

朱立倫、謝龍介、楊智伃前往台北市警局中正第一分局自首，上千民眾跟隨前往。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月26日電（記者 張穎齊）中國國民黨26日下午在台北市凱達格蘭大道舉辦“戰獨裁、站出來”抗議活動。國民黨主席朱立倫壓軸登場後，率領藍委謝龍介、黨發言人楊智伃針對17日台北地檢署的抗議行動到台北市警察局中正一分局自首，千人相隨。密密麻麻的群眾包圍中正一分局，警方如臨大敵，派出員警在門口圍成人牆，防止群眾衝進去。



現場大批群眾聚集，狂喊“罷免賴清德”！藍委傅崐萁等人則在場靜候朱立倫等人出警局。



朱立倫等3人日前赴北檢聲援國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，“內政部長”劉世芳說依照違反集會遊行法要法辦朱立倫3人，並稱其為“首謀”。



朱立倫今天在凱道的壓軸演說最後宣布要與謝龍介、楊智伃去台北市警局中正第一分局自首，不用等到28日上午10點傳喚。上千民眾相隨，從凱道走到中正一分局前。大批民眾跟著一邊走一邊高喊“賴清德下台、罷免賴清德！”



抵達中正一分局時，朱立倫與律師進入所內，藍委傅崐萁、許宇甄、葛如鈞、桃園市議員凌濤等人與警方溝通，為何不能讓藍委陪朱立倫等人進入分局？分局陳姓督察組長說，朱立倫等人與委任律師已進入，正在製作筆錄。請傅崐萁及群眾們離開，不要影響交通。



傅崐萁表示，今天“中華民國”還是一個民主法治“國家”嗎？朱立倫主動來說明，不能陪同？這“國家”變賴清德家？警局為何關起來？見不得人？民眾黨前主席柯文哲被綠北檢構陷入罪，關掉錄影機、攝影機，恐嚇證人認罪，警察是否也被“內政部長”劉世芳、賴清德恫嚇？黑箱作業、密室審判、私設刑堂，要關門放狗？



傅崐萁說，“國會”將對賴清德提出罷免提案，要烽火連天！賴清德下台！面對美國經濟恐怖，賴清德對內如暴君。



除了罷免案、對“總統”的彈劾案也會提？傅崐萁說，賴清德竟要大家去天安門抗議，民進黨變台灣共產黨，對於任何可能的罷免賴清德、彈劾賴清德，國民黨團會窮極一切。不讓民進黨仿效紅衛兵、文化大革命、毀滅台灣，奮戰到底，罷免、彈劾賴清德！



媒體問罷免“總統”要3分之2、76名“立委”才能通過？是否要提“修憲”？傅崐萁讓凌濤來回應，凌說，只要能罷免賴清德，必要的話不排除“修憲”跟任何辦法。另外劉世芳、賴清德可以恐嚇朱立倫、關押朱立倫等人，但也關不住守護台灣民主決心，一定要罷免賴清德！