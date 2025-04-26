黃國昌：台灣不能變成順賴者昌、逆賴者亡

民眾黨主席黃國昌致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月26日電（記者 張穎齊）中國國民黨26日在台北市凱達格蘭大道發起“戰獨裁 凱道一起站出來”活動。台灣民眾黨主席黃國昌上台高聲吶喊強調，我們一定要守住“國會”，才能夠守住台灣的民主，只有守住台灣的民主，才能夠守住台灣的未來；在這條捍衛台灣民主法治的路上，民眾黨一定站在第一線，奮戰到底。



黃國昌也高聲吶喊表示，我們知道賴清德的目標不是只有要消滅柯文哲、民眾黨，他們要讓台灣成為順賴者昌、逆賴者亡的台灣，這不是我們要的台灣，也絕對不是我們想留給未來子孫的台灣，因為我們始終都知道，人民才是“國家”的主人。



民眾黨主席黃國昌今天率領黨籍“立委”張啓楷、林國成、麥玉珍 、劉書彬，以及議員黃瀞瑩、張志豪、陳宥丞、林珍羽、陳世軒、李國璋、林碩彥、江和樹等人出席“戰獨裁 凱道一起站出來”活動。



黃國昌表示，今天在凱達格蘭大道上，在人民的主場上，我們都是這塊土地的主人。我們今天，不分黨派、不分你我，擁有的是一顆“愛國”、愛台灣的心；我們今天站在這裡，要告訴民進黨政府、賴清德一漸他們早就忘記的事情，台灣是台灣人的台灣，不是民進黨的台灣，更不是賴清德的台灣？



黃國昌說，去年8月30號，賴清德要北檢綁走柯文哲，衝進民眾黨中央黨部，搞了8個月，沒有金流、沒有證據、不知道時間、不知道地點，黨檢媒三位一體。“他們要消滅的不僅僅是柯文哲、也不僅僅是台灣民眾黨，那時有很多人保持沈默，有很多人感到害怕，但是我要告訴所有台灣人民的是，民眾黨不會害怕，站在對抗賴清德獨裁的道路上，我們一步都不會退”。



黃國昌說，相信過去這個月，所有的台灣同胞，跟民眾黨一樣，面對特朗普高關稅政策，每個人、每個產業，我們的生活都將面臨極大衝擊，但我們怎麼樣也想不到，已經掌握權力的賴清德，腦子裡想的只有一件事，為了要搞大獨裁，開始鋪天蓋地的大罷免，但我們不會害怕民進黨的打壓，也不會害怕民進黨的追殺。