黃國昌：柯即使在土城　也與大家一起奮戰

民眾黨主席黃國昌率領民眾黨公職上台致詞。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月26日電（記者 張穎齊）中國國民黨26日下午在台北市凱達格蘭大道舉辦“戰獨裁、站出來”抗議活動。台灣民眾黨主席黃國昌率領民眾黨公職上台相挺，稱大家都會奮戰到底反抗賴清德，連被收押在土城看守所得民眾黨前主席柯文哲也與大家奮戰到底！



國民黨籍“立法院長”韓國瑜、網紅“館長”陳之漢致詞完後，輪到黃國昌率領民眾黨籍5名“立委”（白委黃珊珊、陳昭姿、林憶君未出席）黨公職民代上台。



黃國昌用超高分貝表示，我們都是愛台灣的台灣人，告訴民進黨政府，賴清德早就忘記台灣是台灣人的台灣，不是民進黨、賴清德的台灣。去年8月30日，賴要北檢綁走柯文哲，衝進民眾黨中央黨部，關押柯文哲8個月，都沒金流證據，黨檢媒三位一體，要殲滅柯文哲、民眾黨。



黃國昌說，那時很多人保持沈默、害怕，但民眾黨正在對抗賴清德獨裁道路，一步都不退。現在是順賴者昌、逆賴者亡，不是我們要的台灣未來。面對美國總統特朗普高關稅，台灣生活面臨極大衝擊，卻想不到已掌握政權的賴清德，腦子只想為了要大獨裁，鋪天蓋地大罷免，是台灣悲哀。



“當初蔡英文曾對國民黨政府說有你這樣的政府，是台灣的悲哀，我要把這句話還給賴清德！”黃國昌說，民進黨很多前輩也跳出來批賴，卻被抹中共同路人，賴清德才是在府裡拿台灣人納稅錢養“共諜”。賴跟蔡央求說要求網軍停止攻擊，他正告賴，利用青鳥霸凌台灣人，任何反對賴的、批評綠都要被“賴政府”肉搜、查水表。



黃國昌說，民眾黨會奮戰到最後一刻，這場戰役，民眾黨參戰到底，他要號召所有沒有辦法忍受綠色恐怖、無法接受賴動用司法檢調及養綠媒的人，台灣歷經威權過，學過歷史教訓，但決不允許台灣走回頭路。



最後，黃國昌吶喊，柯文哲即使現在被關押在土城看守所，都會跟台灣人民一起奮戰到底，拜託大家，用最大怒吼，讓府裡養“共諜”的賴，聽到要把民主還給台灣、正義還給人民，反綠共、戰獨裁，一定奮戰到底！



現場民眾熱烈鼓掌，甚至還大讚“黃國昌表現更鏗鏘有力！”