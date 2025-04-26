嘆最黑暗時期　侯友宜籲賴清德開“國是會議”

由國民黨籍新北市長侯友宜率領“新北隊”登台。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨“反綠共，戰獨裁”凱道大遊行26日下午3時舉行，藍營各縣市首長都帶著區域“立委”、議員出席。“新北隊”由新北市長侯友宜率領登台，開嗆賴清德。侯友宜說“這是他看過最黑暗的時候”，批評執政黨撕裂人民情感，呼籲賴清德該站出來，開“國是會議”解決所有事情。



侯友宜致詞時表示：在台灣這塊土地已工作45年，從戒嚴時代到現在社會進步。結果，賴清德執政，政黨越來越對立，人民越來越不安定，執政黨要把台灣要帶往哪裡？都用仇恨式意識形態撕裂社會人民的情感，這是他最不想看到的。現在是最黑暗的時候！



侯友宜指出，今天大家都站出來，新北所有民代、“立委”都跟他在一起，因為如果不站出來，民主會倒退，人民不安全。他辦案30年，從基層司法拚出來，不顧性命，顧台灣。但是從沒看過像現在，竟然用不符合比例原則，選擇性的辦案來對待人民，這種不公不義，人民都眼睜睜地看到了。



侯友宜強調，經濟這麼差，人民這麼痛苦，應該要顧經濟顧民主。這塊土地上的人民要團結，希望賴清德站出來，傾聽人民聲音，共同開“國是會議”解決所有事情。讓人民團結繼續走下去，不然人民就繼續跟賴抗議。



侯友宜說道，新北市“立委”為人民發聲，守護財劃法，明明是民進黨決定的，是民進黨的意見，結果卻不實施。還用大罷免，製造仇恨式對立。侯呼籲人民要站出來投票，不同意罷免。他誠懇地拜託大家，台灣需要大家站出來的力量，反對民主倒退。只有百分之四十支持度的賴清德要顧及台灣安全，反對大罷免，讓民主更進步。