統派發起反獨裁顧民生街講　響應戰獨裁

統派團體發起“反獨裁、顧民生”街講活動。（中評社） 中評社台北4月26日電／台灣社會共好論壇籌備會、台灣人民守護民主正義連線、台灣地區政治受難人互助會等民間團體26日下午在中正紀念堂自由廣場旁發起“反獨裁、顧民生”街講活動，聲援台灣在野陣營發起的反對民進黨獨裁濫權的集會動員。統派團體指出，獨勢力挾持民主體制、操弄選舉機器，以去中國化之名切斷歷史，以“仇中反共”之術分裂社會，以“安全”為名引入外部軍事力量，實際上把台灣推向戰爭的邊緣。



統派團體表示，民進黨打壓異議、箝制言論、煽動對中國的仇恨，製造族群敵對與社會撕裂。他們以“本土”之名，掩蓋其政治壟斷與權力傲慢，以“民主”之殼，行法西斯之實。這不是什麼自由進步的未來，而是危險的歷史倒退！



行動街講指出，若繼續縱容“台獨”政權挾洋自重、對抗中國，台灣將不再有和平的空間，台灣的年輕人將不再擁有安穩的未來！並且呼籲——台灣人民必須超越族群成見與政黨立場，站出來反對“台獨”、反對民進黨“台獨”法西斯！兩岸中國人要本著歷史責任感，共同對抗把我們推向災難的勢力！



在街講中，勞動黨副主席王娟萍指出，民進黨正在積極配合美國，要把台灣的產業掏空。為了台灣年輕人的未來發展；為了守護中小企業和底層勞工的權益，大家應該勇敢站出來對抗民進黨的惡形惡狀。



勞動黨新竹縣議員羅美文指出，民進黨的貪污腐敗，以及濫用權力、將司法當成工具，整肅政治對手的做法已經是無法無天了。今天所有的在野陣營必須團結合作，一同帶領台灣群眾反對、抵抗民進黨，否則台灣社會的未來將暗無天日。



勞動黨秘書長王武郎指出，賴清德破壞兩岸經貿合作交流，使台灣農漁產品出口困難，工業製品被美國徵收高額關稅，嚴重損害台灣農民、勞工的權益。如今老百姓面臨薪水凍漲、房價、物價高漲等民生困境。這意味著民進黨正在用政治毀掉老百姓的生活。

