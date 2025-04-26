朱立倫接受偵訊1小時　警方：移請北檢偵辦

國民黨主席朱立倫高喊“獨裁者不下台！就不中止抗爭！”。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月26日電（記者 張穎齊）中國國民黨26日在台北市凱達格蘭大道發起“戰獨裁 凱道一起站出來！”活動。國民黨主席朱立倫壓軸演講後率藍委直奔台北市警局中正一分局，強調要為日前台北地檢署的抗爭活動自首，近千群眾跟隨在分局外守候，警方嚴陣以待，經偵訊1小時候步出警局，向群眾短暫發表談話，現場群眾大喊加油。



中正一分局表示，依法製作筆錄後，將移請北檢偵辦。



現場聚集大批民眾聲援，高喊“國民黨加油、朱立倫加油”，也有民眾喊“賴清德下台”，現場群情激憤。



朱立倫約在7點10分步出中正一分局，上車離開後，近千人潮才陸續散去，警方原本準備好的拒馬並未用到，過程和平。



朱立倫是在凱道壓軸演說結束前宣布要前往中正一分局投案，全場歡聲雷動，包括藍委、黨中央公職、青年軍，群眾等上千人隨同步行前往位於台北車站對面的中正一分局。朱立倫、謝龍介、楊智伃約在傍晚6點步入分局，大批警力嚴陣以待，只開放讓涉案的朱立倫3人進入，偵訊過程約1小時，朱3人於晚間7點整步出警局，大批民眾圍觀聲援。



朱立倫從警局出來後向群眾表示，賴清德要劉世芳指定法辦他們3人，他要清楚告訴賴，用恐嚇手段不准民眾提出任何抗議，他要強調人民有集會結社的自由，賴把所有人民的聲音都沒收，他不會屈服，未來每天都是人民力量的展現，獨裁者賴清德不斷毀滅台灣，傷害台灣民主、破壞司法，他們3人站出來，不會被嚇到，會持續抗爭。

