中評鏡頭：熟悉的韓國瑜造勢魅力重現

韓國瑜大型造勢招牌手勢再現。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜26日站上凱道，和國民黨、民眾黨支持者們一同“戰獨裁”，去年二月他上任院長一職後，由於在該位須盡量保持中立，對於黨的事務或者政治事件甚少表態，但此次在國民黨面臨司法大偵辦下，他也決定站出來發聲，在26日的凱道上，讓上萬群眾再度見識到過往韓國瑜在大型造勢場合的魅力。



尤其是韓國瑜過往在造勢場合講話到激動處，總會伸出五指併攏的右手先往前揮，再往上揮的動作，26日凱道上也多次重現，讓現場群眾氣氛沸騰，可以看出即便韓國瑜在“立法院長”大位上，內心對目前台灣政局的擔憂。



另外，韓國瑜在凱道上發表談話時，同樣維持金句連發的特質，他喊話賴清德，不要忘了每個台灣人兩隻手，一隻手拿著手榴彈，另一隻手拿著和平鴿，當賴甩出手榴彈時，台澎金馬的人絕大多數都願意放出和平鴿，跟對岸和平相處。以及“立委”剛當選就罷免，哪有執政黨這樣搞法？這不是民主政治。



韓國瑜說，打麻將只想打清一色，為什麼不打“湊一色”？請賴清德、民進黨立刻停止大罷免，朝野攜手合作，共創台灣美好未來。



總體而言，426的凱道抗議，韓國瑜的現身與發言成為焦點之一，不僅使人再次見識到他在大型造勢的群眾魅力，也顯示在藍營危急存亡之秋，他仍是不可或缺的重量級領袖之一。