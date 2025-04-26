近千群眾挺朱包圍警分局　怒吼賴清德下台

大批群眾包圍中正一分局。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月26日電（記者 張穎齊）中國國民黨26日在台北市凱達格蘭大道發起“戰獨裁 凱道一起站出來！”活動。國民黨主席朱立倫等人會後直撲台北市警局中正第一分局，強調要為日前台北地檢署的抗爭投案，近千名群眾相隨包圍警分局，叫喊“罷免賴清德！賴清德下台！”，朱立倫在分局內接受偵訊約一小時，約在晚上7點步出警局向群眾短講，搭車離開後人潮才散，過程平和。



朱立倫、藍委謝龍介、黨發言人楊智伃約在傍晚6點進入中正一分局，接受偵訊、製作筆錄，約一小時，7點左右才步出警局。場外守候群眾不斷高喊加油，朱立倫約7點10分搭車離去後，群眾即逐漸散去。警方下午至少動員上百人在中正一分局外維安，防止群眾衝警局。



晚上的抗爭現場，中正一分局門前有上百警力圍成人牆嚴陣以待，防衝撞。警方只開放朱立倫、謝龍介、楊智伃等3名涉案人於晚間近6點進入警局，將其他人阻絕在外。國民黨團總召傅崐萁、藍委葛如鈞、許宇甄等更因此不滿，向警方詢問為何“立委”不能陪同進入？警分局陳姓督察組長強調，已讓朱立倫等3人及委任辯護律師進入，請傅崐萁及群眾們離開，別阻礙交通。



傅崐萁等人則在大門口、大批部署的警力前靜候，並請群眾稍安勿躁，等朱立倫出來。但仍難掩現場民眾的激昂情緒，不少民眾不停怒吼“賴清德下台！罷免賴清德！拉下獨裁政府！”還有民眾過於高亢，衝到傅崐萁前要聲援傅，並在大批媒體前想痛罵賴清德，但傅崐萁等人請群眾耐住情緒，別讓民進黨側翼見縫插針。



也有民眾見傅崐萁等人已聲嘶力竭、喉嚨沙啞，好心上前遞上喉糖。而大批路過的群眾也爭相拍照或加入，並一齊吶喊“拉下賴清德！”群眾也不停痛批警方、檢方都淪為賴清德的爪牙，警分局是開放民眾陳情，為何不讓人進去？想對朱立倫等人黑箱作業？另外如國民黨籍“立法院長”韓國瑜的粉絲直播主高鈞鈞等人也在場直播聲援。



國民黨公職不停勸群眾要理性，警、民沒出現糾紛。群眾包圍了警分局，人潮也溢到四面八方的人行道上，台北車站的交通更一度大癱瘓，車輛均無法進入，大批交通警力維安疏導。



直到晚間7點10分朱立倫等人步出警局，上車離開後，近千人潮才陸續散去，警方原本準備好的拒馬未使用到，過程和平。