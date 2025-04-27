中評關注：台灣反獨裁社會力量成形

凱道戰獨裁抗議活動人潮比外界預期來得多。（中評社） 中評社台北4月27日電（記者 張嘉文）由中國國民黨主導、台灣民眾黨參與，號召民眾上凱道“戰獨裁、站出來”活動，成為藍白首度大型合作的街頭抗爭，現場人潮爆滿，氣氛激昂憤慨，展現出在野同心對抗執政民進黨的決心，也一定程度代表社會反彈力量已逐步累積成形。



此次的凱道大型抗議，至少呈現出四大意義：



第一，這是藍白兩黨首度攜手合作的大規模抗議活動，藍白歷經2024大選整合破局後翻臉對立，到“立法院”藍白逐步合作推出法案，和去年民眾黨前主席柯文哲因案遭押藍營聲援，到今年國民黨同樣面對司法困境後，確立了在野陣營要同心抗綠，而這場凱道戰獨裁活動，就是藍白合作的具體實踐。



儘管藍白雙方在路線、立場上仍非完全一致，但現階段對於民進黨全面壓制在野聲音的做法，是有共同反感和危機感，這次放下成見一起抗綠，也是向各自支持者釋出訊號，未來也更有合作空間。



第二是，凱道現場的年輕族群比例明顯上升，是此次的重要觀察點。過去藍營大型動員，往往給人年齡層偏大的印象，現場可見大量三、四十歲中壯世代，甚至有不少學生模樣的年輕人參與，當然其中很大一部分可能是原本就屬年輕族群為主的民眾黨支持者，但這也相對提供了藍營聲音進入年輕人族群的好機會，若能把握，持續累積，將可能成為藍營往後翻轉結構的關鍵。



第三則是此次凱道抗議的人數規模，主辦單位現場喊出突破25萬人參加，雖實際上數目不可能這麼多，但從現場人潮爆滿外溢到周邊的畫面看來，客觀上都已展現出相當能量，這麼多人的集結，對於當前綠營推動爭議政策、大規模偵辦在野人士的氛圍，就有機會形成一股抗衡力量。



特別是在綠營發動大罷免正如火如荼之際，此次的動員能量，展現出反綠的氣勢，將對民進黨繼續推動大罷免的壓力，也有助於提振藍軍基層士氣。



最後一個意義則是，整體藍營在氣質上的轉變。過往國民黨給人“溫良恭儉讓”、強調穩健中庸的形象，即便是大型造勢場合，也都是大家集合喊喊口號就罷了，但此次從藍營大咖，包括黨主席朱立倫頻頻親上街頭帶頭抗爭，凱道抗議後直奔警局主動到案說明；黨籍台北市長蔣萬安多次強硬嗆綠；連須盡量謹守中立的立法院長韓國瑜都站出來。



除了少數的藍營縣市長仍維持中性語調外，大多數縣市長都激動怒吼，要民進黨下台。這次藍營在凱道，從口號到情緒，從行動到語言，皆可見更直接、更草根、更有情緒張力的一面，面對綠營的持續施壓，逼出了街頭的草根血性，是過往從未見過的藍營氛圍。



總體而言，這場凱道大抗議是在野陣營全面合作對抗執政民進黨的開始，也顯示出當前政治氛圍下，社會確實有一大群人對綠營的不滿，而藍白兩黨能否延續此次合作的默契，接下來擴大在街頭和“國會”的合作，成為民怨的宣洩口，將是觀察未來政局變化的關鍵。