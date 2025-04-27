中評關注：朱立倫大轉變　穿上草鞋要拚了

朱立倫等人步出警局時受到眾人英雄式的歡呼。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨主導、台灣民眾黨參與，號召民眾26日上凱道“戰獨裁、站出來”活動，壓軸登場的國民黨主席朱立倫不但拋出震撼彈，宣布“立法院”5月20日後要提出罷免賴清德，更在活動後轉赴台北市警察局中正一分局，針對日前率眾前往台北地檢署抗議一事主動到案說明，似乎正以行動證明，他要脫下皮鞋，穿上草鞋，帶著藍軍走上抗爭之路。



回顧這一、兩周的政壇局勢變化，從藍營青年軍發起罷免民進黨“立委”行動，遭檢調以“幽靈連署”之名大舉偵辦，搜索、約談、收押多位黨部幹部。面對這波司法攻勢，朱立倫擺脫過去的保守作為，尤其在黨籍台北市黨部主委黃呂錦茹等人遭北檢聲押時，他率“立委”與黨公職人員兩度前往北檢抗議，且連續兩晚堅守至清晨，展現和過往不同韌性。



26日的凱道活動上，朱立倫更進一步展現自己的轉變，活動尾聲，當主持人宣布他將前往中正一分局接受約談時，台中市長盧秀燕率先帶頭呼喊“主席加油！”凝聚了一股悲憤氣氛。朱此舉成功將凱道抗議氛圍延續至警局現場，有上百人隨著他們前往警局外聲援，更在他偵訊後踏出警局時給予英雄式的歡呼及簇擁，是近年來在朱立倫活動中少見的場面。



這些改變和過去朱立倫給外界總要精算後才動作、相對保守的形象相比，都有很大的不同。



對朱立倫而言，這次面對綠營啟動司法的步步進逼，他不只要為國民黨眼前的危機止血，更是一次事關他個人政治生命的“主席保衛戰”。從2024大選失利後，藍營內部批評他“無力領導”，甚至多次要求換主席的聲音一直存在，加上面對綠營大罷免的前期遭認定是無作為等等，都讓自己的主席連任路岌岌可危。



但這次，朱立倫用極大改變的行動來回應，除了可積極鞏固黨內的支持，同時對外塑造國民黨重新站上街頭、勇於抗爭的新形象。穿上草鞋，走上街頭，大概是朱立倫面對目前政治情勢的唯一選擇，也一定程度象徵國民黨在面對民進黨執政強力打壓下，衹有強硬對抗才是唯一的出路。