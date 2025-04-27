中評觀察：藍白戰獨裁三大指標　綠營棘手了

國民黨啟動群眾路線，民進黨、賴清德要棘手了。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北4月27日電（評論員 林淑玲）中國國民黨26日在府前凱道舉辦“戰獨裁”集會，主辦單位宣布逾25萬人參加，現場喊出“罷免賴清德”。國民黨主席朱立倫神來一筆，活動結束後率眾前往台北市警局中正一分局為日前台北地檢署抗爭自首，上千群眾包圍警局為之沸騰。這場集會是否國民黨轉骨的轉捩點值得再觀察，惟可確定的是民進黨、賴清德後續可能要很棘手了。



昨日這場府前抗爭活動至少呈現三大重要指標，第一是藍白密切配合。“戰獨裁”的主場是國民黨，但民眾黨表現積極，主席黃國昌上午就帶隊到凱道前場勘，在臉書宣傳，做最後動員。在活動現場，民眾黨支持者熱情擠到活動前排，黨公職並協助推動罷綠委連署。民眾黨協助動員年輕族群、中產階級讓場子更有活力，更多元。營救前主席柯文哲、爭生存是白營願意奮力出來拚的主因，綠營揮棒猛打藍白，意外讓兩陣營的合作愈來愈緊密。



第二是國民黨開始往群眾路線靠攏。檢調近日偵辦罷綠委死亡連署偽造文書案，搜索國民黨多個地方黨部，羈押台北市黨部主委黃呂錦茹在內的高階黨工，朱立倫曾多次率眾前往台北地檢署聲援，被“內政部長”劉世芳強悍指為違反《集會遊行法》首謀。昨天朱立倫又神來一筆率眾前往台北市警察局中正一分局自首，出現上千群眾包圍警分局的場面，相當震撼。



不論是圍北檢、警局，這種場子過去是民進黨在野時才看得到的，完全不像是國民黨風格。朱立倫昨天在凱道壓軸演講後率眾到警局投案，勢必早就規劃好的橋段，也可預料在幾萬人的場子，朱一移動，一定會有大批群眾跟著走，必然會出現群眾包圍警察局的大場面。由此可看到，精心這場子的國民黨已與過去大不相同，開始在複製民進黨在野時期的路線。儘管有人說，這是朱立倫在拚主席連任的手法，但從圍北檢、圍警局，與黨內精英的鋪陳，都看到國民黨在質變中。



接下來，可預見民進黨會有無數手法來應對在野陣營的出招，打壓可能更強，但當國民黨啟動了群眾路線，一旦不怕衝撞、上警局、被法辦後，朝野就是硬碰硬了，就像昔日民進黨抗爭國民黨執政一樣。