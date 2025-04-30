鄭正鈐：新竹雙罷出奧步　選民要擦亮眼睛

藍委鄭正鈐。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月30日電（記者 盧誠輝）新竹市雙罷連署第二階段倒數。新竹市選出的中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐接受中評社訪問表示，綠營不但蓋牌還廣設看板催連署數，現在又開始使出奧步攻擊他，在這場不對稱罷免選戰中，他呼籲選民要擦亮眼睛，一定要站出來投下不贊成罷免選票，才能遏止民進黨的獨裁惡霸行為。



鄭正鈐，政治大學東亞研究所碩士、中華大學科技管理研究所博士，曾任5屆新竹市議員、國民黨文宣部副主任、組織發展委員會副主任委員。2020年首次當選“立委”，2024年順利連任。



鄭正鈐指出，全台灣衹有新竹市被雙罷(罷免鄭正鈐與停職中的市長高虹安)全台首見，也衹有新竹市的罷團選擇蓋牌，不願意公布罷免第二階段的連署數字，讓他感到相當疑惑，是否是因連署狀況不佳才選擇蓋牌？現在又開始對他使出奧步，指控他426在凱道動員外籍移工參加，但這些都只是新住民和新住民第二代，民進黨卻不惜以歧視性言論來對待這些新住民。



他強調，執政黨動輒以陰謀論、惡意扣帽子來打壓異議人士，或是利用政府機器來打壓不同聲音，主要目的就是想製造寒蟬效應。面對民進黨的抹黑與攻擊，他毫無畏懼，在這場不公平且不對稱的罷免連署中，他已做好“再戰一次”的心理準備，絕對不會讓民進黨的陰謀得逞。



鄭正鈐透露，國民黨中央日前有做一些民調，發現大部分民眾都希望新竹市能穩定發展，不想要因罷免而造成各種紛紛擾擾，且從民調的數據顯示，不支持罷免的民眾比支持罷免的民眾至少多了超過20%，但他也看到一個很弔詭的狀態是，願意出來投票的人當中，支持罷免的反而是佔多數。

