新竹雙罷倒數卻蓋牌　綠砸錢掛看板催連署書

新竹市經國路和東大路交叉口5面廣告看板全被罷團買下。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月29日電（記者 盧誠輝）新竹雙罷連署第二階段進入倒數，新竹罷團卻選擇蓋牌，不願意公布罷免第二階段的連署數字，近日更在新竹市幾個重要路口廣設廣告看板，大手筆砸錢毫不手軟，也讓新竹藍營質疑是否是因罷免連署狀況不如預期才蓋牌？



新竹市雙罷連署第2階段從3月5日啟動，將在5月4日截止，依新竹市選舉人數估算，罷免鄭正鈐第二階段連署門檻須達3萬5465份，罷免高虹安第二階段連署則須3萬5076份。



新竹市包括中正路、經國路和東大路等幾個重要路口，近日都架起罷團買下的廣告看板，內容都是“本月底前，二階連署若沒成功，台灣就淪陷，大家財產變0，罷免賣台亡國的鄭正鈐，罷免貪污犯的高虹安，請大家衝出來連署！快！快！快！就差您一份連署書！”



其中位在新竹市經國路和東大路交叉口更是一口氣買下5面廣告看板，全力催罷免連署數。新竹地方人士預估，光這5面廣告看板，含帆布製作和租廣告看板價格，保守估計至少要新台幣幾十萬元起跳，更直呼“罷團真是有錢”。



對此，中國國民黨新竹市黨部主委李縉穎表示，新竹市是全台罷免的焦點，也是藍白合作示範區，懷疑罷團連署進度蓋牌的原因是不如預期，否則若真的突破門檻，為何不直接公布？