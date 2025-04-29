高虹安掛反罷看板　民眾黨新竹黨部備戰

民眾黨新竹黨部近日在新竹市武陵路上掛上一面“安定新竹，罷免投不”的反罷免看板。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月29日電（記者 盧誠輝）新竹雙罷連署第二階段進入倒數，新竹罷團卻選擇蓋牌，不願意公布罷免第二階段的連署數字，近日更在新竹市幾個重要路口廣設廣告看板催連署數，台灣民眾黨新竹黨部近日也在新竹市武陵路上掛上一面“安定新竹，罷免投不”的反罷免廣告看板，和新竹罷團互別苗頭。



新竹市雙罷連署第2階段從3月5日啟動，將在5月4日截止，依新竹市選舉人數估算，罷免鄭正鈐第二階段連署門檻須達3萬5465份，罷免高虹安第二階段連署則須3萬5076份。



相較於新竹市雙罷團體近日在新竹市幾個重要路口懸掛罷免看板催連署數，民眾黨新竹黨部也在新竹市武陵路上架起一面有高虹安握拳照片的藍底白字反罷免廣告看板，內容是“安定新竹，罷免投不，新竹反惡罷，支持高虹安”。有趣的是，高虹安的反罷免看板距離罷團在中正路和武陵路口架設的廣告看板僅不到1百米，雙方互別苗頭意味相當濃厚。



民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，新竹市雙罷團體不論是因進度不如預想所以蓋牌，或是早已達標，故意讓對手防備鬆懈？都有可能。民眾黨新竹黨部始終保持高度警覺，也會提出市政成績來應對。



李國璋強調，民眾黨不能成為龜兔賽跑中的驕傲兔子，反罷免連署第二階段，黨部立場就是協助市府用政績來說服民意，要讓市民知道，民眾黨執政的新竹市府有在做事，也有在備戰，要展現積極備戰的態度，讓支持者明白民眾黨並非坐以待斃。