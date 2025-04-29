林思銘：罷免連署最後階段　小心綠軍出奧步

藍委林思銘。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月29日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫下令全台黨籍民代投入罷綠委行列。律師出身的藍委林思銘接受中評社訪問表示，從5月4日開始有許多選區罷免第二階段連署將陸續截止，現在民進黨除用司法追殺來阻止綠委被罷，也一定會無所不用其極來達到罷免藍委連署通過目的，藍營要慎防民進黨最後階段使出更惡劣奧步。



林思銘，東吳大學法律學系學士、中國文化大學法律碩士，曾擔任明典法律事務所主持律師、五屆新竹縣議會議員。



林思銘指出，民進黨現在利用司法追殺的政治迫害手段來對國民黨各縣市黨部進行大搜索，主要目的就是想阻止綠委被罷。在許多選區距離罷免第二階段連署都只剩最後幾天，他相信民進黨也一定會無所不用其極來讓罷藍委連署通過，因此他呼籲藍營一定要慎防民進黨最後階段使出更惡劣的奧步手段。



他舉例，像他所在的新竹縣第二選區，目前就面臨民進黨和時代力量對他的夾殺，尤其是最近罷團又到處造謠說他刪除新竹科學園區預算，但這根本不是事實。不管民進黨和時代力量如何抹黑，他對選民相當有信心，因為以他的為人和在地方上的風評，相信選民都不會輕易去相信這些謠言。



林思銘認為，邪惡勢力終究不會贏過正義的一方，正義最後一定能戰勝邪惡力量。更何況這次罷免他的理由實在讓人笑掉大牙，因為“立委”的天職就是監督政府，為人民看緊荷包，讓政府施政可以把每一分錢都用在刀口上，這本來就是身為“立委”該有的本分。

