中評關注：國民黨藉罷賴反制綠罷藍委

賴清德最新滿意度呈現死亡交叉。（《美麗島電子報》提供） 中評社台北4月28日電（記者 黃筱筠）中國國民黨與台灣民眾黨4月26日集結府前凱道，喊出現場有25萬人，雖可能不到此數字，但集會人群溢出圓環，確實不少。動員能量甚至超過大選前的造勢。能號召這麼多人出來，可見不滿賴清德的聲音高漲，喊出罷免賴清德雖無法真正達標，卻能凝聚藍白支持者，反制綠營大罷免，守住藍營“立委”席次。



426這場遊行，動員出不少人群。《美麗島電子報》公布最新賴清德滿意度調查，不滿意達47.3%，滿意者47.1%，已經呈現死亡交叉，可見民眾對於檢調大動作搜索國民黨各縣市黨部是有恐懼，也感到不滿。對於藍白能衝出這麼人站到凱道前集會，賴清德看在眼裡應會有所收斂。



過去陳水扁執政後期，發生訴求反貪腐的紅衫軍運動，凱道前長時間有人聚集抗議；馬英九執政後期，也發生了318學運，當時也有幾次集會塞滿凱道。因此，集會遊行能喚起更多人出席參與，代表對執政黨的不滿已累積到相當程度，對於執政者或是該執政黨要繼續爭取連任，恐有難度。



但國民黨喊出要罷免賴清德，以現有法律規定，要罷免賴清德難度很高，但中國國民黨主席朱立倫喊出罷免，一方面是要比台北市長蔣萬安喊出“倒閣”更高一層次；另一方面也希望將“倒賴”的能量，轉化為第二階段罷免連署的能量。



依據《“總統副總統”選舉罷免法》規定，罷免“總統”需全體“立委”三分之二同意提出後成立，“立院”總席次11席，目前藍白在野黨62席，要通過同意罷免賴還少14票；“立法院”對於“總統”、“副總統”之彈劾案，須經全體“立法委員”二分之一以上之提議，全體“立委”三分之二以上之決議，聲請“司法院”大法官審理。無論是罷免或彈劾，以現今“國會”生態，難度非常高。



民眾黨“立委”張啟楷還幫忙補充，因為要罷免賴清德需要三分之二“立委”提案通過，如果罷免能拉下更多的綠委，就有機會讓藍白陣營“立委”合起來，超過三分之二席次，“立法院”就有機會提案罷免賴清德。