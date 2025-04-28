中評關注：凱道激情過後　韓流能否回高雄？

國民黨籍“立法院長”韓國瑜26日凱道上台演說再現韓流金句。（圖：韓國瑜臉書） 中評社高雄4月28日電（記者 蔣繼平）中國國民黨4月26日號召支持者上凱道“戰獨裁”現場宣布突破25萬人，軍心大振，國民黨籍“立法院長”韓國瑜扮演關鍵角色引起話題，更讓韓家軍大復活。韓流2018年在高雄崛起，是否能夠再吹回高雄，帶起高雄反綠的聲勢，成為明年地方選舉南部翻盤的利基，也值得觀察。台南、高雄罷免綠委能否順利二階達標將會是第一道關卡。



國民黨26日在凱道戰獨裁集會，南台灣積極動員，台南30輛遊覽車、高雄45輛，代表可望爭取代表國民黨參選2026台南與高雄市長的藍委謝龍介、柯志恩也藉機展現能量，與國民黨籍“立法院長”韓國瑜射出的“穿雲箭”作連動。



韓國瑜2018年曾經讓高雄從綠地變藍天，藍營都很想重新再現當初的“韓流”奇蹟，尤其韓國瑜在高雄更有一群死忠的挺韓支持者，都是民間不可忽視的能量。如何讓這次南部北上動員的能量、討厭民進黨的氛圍、反綠的聲音持續加溫到明年，是在凱道遊行的一日激情過後，謝龍介、柯志恩接下來要面對的課題。



韓流魅力在哪邊？從韓國瑜射出穿雲箭時喊出的“關稅、軍演、大罷免”三把刀，還有遊行上台喊出的“民進黨打麻將只想打清一色”等韓式金句來看，都是簡單直白的政治語言，如同2018年喊出的“貨出得去、人進得來，高雄發大財”，2020大選喊的“台灣安全，人民有錢”，證明最能夠與民眾溝通的依然還是韓國瑜。



曾經沉潛數年後再回歸政壇的韓國瑜，去年擔任“立法院長”後聲望及好感度漸漸提升，被外界喻為起死回生，可以說是明年地方選舉最強的助選員，不過決定最後的投票結果，還是要看參選人自己的表現與經營。這次大罷免主要在中部、北部，不過南部也有罷免綠委黃捷、許智傑、林俊憲、王定宇等4案。



上凱道活動結束後，接下來的重點則是各地的罷免連署案進度。

