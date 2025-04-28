中評關注：高虹安進退兩難　戰獨裁缺新竹市

426非綠縣市長齊聚在凱道，獨缺停職中的新竹市長高虹安。（中評社 資料照） 中評社新竹4月28日電（記者 盧誠輝）中國國民黨號召民眾426上凱道抗議“賴政府”，非綠陣營縣市首長齊聚凱道向賴清德發出怒吼，台灣民眾黨主席黃國昌也率領白營民代上台聲援，唯獨不見停職中的新竹市長高虹安現身，已讓新竹地方議論紛紛。



在野黨426凱道大集結，除了台東縣長饒慶鈴因人在德國參訪，國民黨13縣市首長齊聚，就連無黨籍苗栗縣長鍾東錦和停職中的宜蘭縣長林姿妙都站上舞台，但卻獨缺新竹市長高虹安，不論是縣市首長輪流上台致詞時，或是黃國昌慷慨激昂怒嗆賴清德背後排排站的白營民代，卻完全看不到高虹安的身影。



據了解，高虹安因已退出民眾黨且停職中，所以藍營並未主動邀請她到場。加上若邀請民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠“感覺也怪怪的”，因此白營出席人員的安排，完全尊重白營自主意願，除黃國昌外，並未針對白營特定黨公職進行邀請，所以高未到場也不讓人感到意外，但也凸顯高在被罷免連署第二階段倒數關鍵時刻，進退兩難的窘境。



高虹安的進退兩難，在國民黨23日於新竹市舉辦的“反惡霸，戰獨裁”政策宣講活動更凸顯無疑。該活動原本並未邀請高虹安到場，但高認為自己被罷免第二階段連署應會通過，因此想積極展開熱戰，便主動表態想要出席爭取曝光說明的機會。高後來在得知會有媒體到場後，卻又突然打住，最後反覆思量後才決定到場出席。



藍營新竹地方人士透露，23日活動原本規劃高虹安上台致詞，並和同樣到場致詞的國民黨主席朱立倫同台，為426凱道活動營造藍白大團結氣勢暖身，但高再三反覆後，最後改為只坐在台下出席，不上台致詞，後來是因朱立倫致詞後主動拉著高虹安逐桌敬酒，才留下兩人同框合影比愛心的畫面。

