民眾黨3委員缺席戰獨裁　黃珊珊被質疑

黃珊珊缺席426遊行,但有發臉書聲援。(取自黃珊珊臉書) 中評社台北4月27日電/台灣民眾黨“立委”黃珊珊並未出席426凱道戰獨裁活動,昨天下午在臉書發文表示,“賴政府”上任將滿1年,但在這1年來,“中央政府”整體施政卻讓民眾無感,甚或出現停滯不前的現象。她發文後臉書卻被灌爆,有網友留言直問,“請問今天妳在哪裡”,還有人罵她“笑死人”、“牆頭草”。



民眾黨有8席不分區“立委”,426當天只有擔任主席的黃國昌偕4委員,共5席“立委”出席,包括黃珊珊、陳昭姿、林憶君都未現身,引發好奇。



缺席的民眾黨“立委”陳昭姿當天也在臉書發言“History repeats itself, humanity remains the same. 歷史總是重演,人性永遠不變。今日我們聽到的演說內容,就是我們以前的助選講詞。”



林憶君臉書也有發文聲援426遊行。她說,縱使驟雨如注,天沉地暗,全台灣的人民,仍舊從各地奔波而來,在凱道上挺身而出。雨水無法澆滅人民的怒火,冷風不能撼動人民的意志,25萬人民在風雨之中昂首闊步,我們為了司法正義、為了民主自由,向綠色恐怖宣戰、對抗獨裁威權。



黃珊珊在臉書發文表示,民主政治應當是執政、在野黨共同努力,“相忍為國”互相妥協,雙方或有歧見,但溝通合作才是讓“國家”往前最好的辦法,可惜的是一年來,甚至民間對不同意見的容忍度也越來越低,民主政治的核心概念在台灣正在消失。



黃珊珊指出,人民走上街頭是發出對濫權的警告,無論立場如何,我們都應該一致對抗政治清算與司法追殺,這不是為了某一個人或某一個政黨,而是為了守住這個社會最基本的公平與正義,民主政治需要有更多包容與尊重,面對威權或試圖獨裁的執政者,必須堅持守護民主,才能守護台灣。



許多網友也在黃珊珊的貼文留言,其中許多內容為負面,包括“請問今天妳在哪裡”、“用字遣詞還真是保守喔”、“今天好像沒有33哦”、“笑死人”、“牆頭草”、“賴清德會當上“總統”,還不是妳一手造成的”,不過,也有不少人留言表達支持。