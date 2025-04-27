民眾黨3委員缺席戰獨裁　黃珊珊被質疑

黃珊珊缺席426遊行，但有發臉書聲援。（取自黃珊珊臉書） 中評社台北4月27日電／台灣民眾黨“立委”黃珊珊並未出席426凱道戰獨裁活動，昨天下午在臉書發文表示，“賴政府”上任將滿1年，但在這1年來，“中央政府”整體施政卻讓民眾無感，甚或出現停滯不前的現象。她發文後臉書卻被灌爆，有網友留言直問，“請問今天妳在哪裡”，還有人罵她“笑死人”、“牆頭草”。



民眾黨有8席不分區“立委”，426當天只有擔任主席的黃國昌偕4委員，共5席“立委”出席，包括黃珊珊、陳昭姿、林憶君都未現身，引發好奇。



缺席的民眾黨“立委”陳昭姿當天也在臉書發言“History repeats itself, humanity remains the same. 歷史總是重演，人性永遠不變。今日我們聽到的演說內容，就是我們以前的助選講詞。”



林憶君臉書也有發文聲援426遊行。她說，縱使驟雨如注，天沉地暗，全台灣的人民，仍舊從各地奔波而來，在凱道上挺身而出。雨水無法澆滅人民的怒火，冷風不能撼動人民的意志，25萬人民在風雨之中昂首闊步，我們為了司法正義、為了民主自由，向綠色恐怖宣戰、對抗獨裁威權。



黃珊珊在臉書發文表示，民主政治應當是執政、在野黨共同努力，“相忍為國”互相妥協，雙方或有歧見，但溝通合作才是讓“國家”往前最好的辦法，可惜的是一年來，甚至民間對不同意見的容忍度也越來越低，民主政治的核心概念在台灣正在消失。



黃珊珊指出，人民走上街頭是發出對濫權的警告，無論立場如何，我們都應該一致對抗政治清算與司法追殺，這不是為了某一個人或某一個政黨，而是為了守住這個社會最基本的公平與正義，民主政治需要有更多包容與尊重，面對威權或試圖獨裁的執政者，必須堅持守護民主，才能守護台灣。



許多網友也在黃珊珊的貼文留言，其中許多內容為負面，包括“請問今天妳在哪裡”、“用字遣詞還真是保守喔”、“今天好像沒有33哦”、“笑死人”、“牆頭草”、“賴清德會當上“總統”，還不是妳一手造成的”，不過，也有不少人留言表達支持。