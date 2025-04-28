426後藍營新北黨部今再遭搜　2黨工被帶走

國民黨新北市黨部。（中評社 資料照) 中評社台北4月28日電／檢方偵辦經檢舉告發的罷團涉及不實連署案件，新北地檢署之前已先發動第一波搜索、約談，28日上午再度前往中國國民黨新北市黨部搜索。據瞭解，已帶走黨部書記長及市黨部辦公室黨工，“調查局”人員目前正在四樓市黨部辦公室搜索中。



媒體報導，檢調28日上午前往搜索新北市黨部以及新北黨部書記長的家，目前有2位辦公室人員，包含主要負責市黨部工作的書記長、書記被帶走約談。國民黨新北市黨部主委黃志雄證實消息，強調等情況明確後，黨部會再發聲明對外說明。

