陳建仁合照拜登　方恩格：會惹怒特朗普團隊

方恩格質疑，陳建仁沒跟現任總統特朗普合照嗎？這麼高興與拜登合照，會惹怒特朗普團隊。（方恩格律師臉書） 中評社台北4月28日電／陳建仁26日代表台灣出席教宗方濟各喪禮，並在場邊與美國前總統拜登交談與合影。前共和黨亞太區主席、美籍律師方恩格質疑，陳建仁沒有跟美國現任總統特朗普合照嗎？而且，這麼高興與拜登前總統合照，就會惹怒特朗普團隊。



方恩格日前在臉書發文表示，台灣官媒《中央社》說，陳建仁代表台灣出席教宗喪禮，在會中與美國前總統拜登等多位政要互動。他表示與拜登談到台美長期合作關係與友誼，也與多個“友邦”、日本等理念相近國家特使聊到雙邊良好關係，此行十分圓滿順利。



方恩格質疑，沒有跟特朗普現任總統合照嗎？任務就沒達成，對不對？而且，這麼高興與拜登前總統合照就會惹怒特朗普團隊。另外，怎麼會說出席一個喪禮是 ＂此行十分圓滿順利＂？



駐教廷大使館在儀式開始前發布數段陳建仁進入聖伯多祿大殿影片，並與“外交部政務次長”吳志中等特使團成員出席方濟各喪禮。根據駐館提供的照片，陳建仁在入席時與拜登會面。



除拜登外，台“外交部”稱，陳建仁於喪禮前後，與宗座科學院院長塗克森樞機主教、已故教宗駐馬爾他騎士團特使鐸瑪士樞機主教、利瑪竇家鄉馬切拉塔主教Bishop Nazzareno Marconi等天主教會高階神職人員親切互動。陳並與巴拉圭眾議院議長拉托雷（Raúl Latorre）伉儷、瓜地馬拉文化暨體育部長Liwy Grazioso Sierra等邦交國及友盟國家代表交流致意。