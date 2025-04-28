賴民調現死亡交叉　黃揚明：台灣非常分裂

賴清德最新滿意度呈現死亡交叉。（照片：《美麗島電子報》提供） 中評社台北4月28日電／根據《美麗島電子報》最新民調顯示，賴清德的執政表現滿意度47.1%、不滿意度47.3%，滿意度與不滿意度首度出現“死亡交叉”。資深媒體人黃揚明27日在政論節目表示，賴清德的滿意度47.1%，不滿意度47.3%，這代表台灣非常的對抗、非常分裂。



黃揚明也點出，賴清德上個月的民調雖然飆到超過5成5，這個月突然就掉下來，這對賴清德當然是警訊。但這警訊同時也是在野的警訊，在野陣營即使團結了，在這個民調裡，還是有一半的人是支持賴清德的。所以不要以為426有25萬人很多，25萬人最多只能救起國民黨“立委”葉元之而已，若這25萬人最後都不去投票，大罷免照樣大成功。



根據《中時新聞網》報導，黃揚明27日在政論節目《新聞大白話》表示，賴清德的民調雖然死亡交叉，但是賴清德的滿意度還是有47.1%，又有47.3%的不滿意度，這代表台灣非常的對抗、非常分裂。如果26日賴清德能用一個比較溫和的方式，他卻叫大家去天安門，用這種方式，表示要繼續對抗的路線；他跟與他意見不同的民眾或政治人物，決定繼續對抗。如果他今天懂得用溝通或是和解，也許可召集一個“國是會議”，大家來共商。



黃揚明指出，現在是所謂的國難，美國關稅這個議題，有沒有辦法透過大家朝野合作，他看不到。這也就是為什麼大家都說國家“元首”治國無方，都是賴清德說的算。請問他提出“賴17條”前，並沒有召集在野黨的領袖，或是相關的政治人物、幕僚學者去研討，就直接拋出來。他“說了算”這件事，才是接下來他民調曲線的關鍵。賴清德要的是同溫層挺，信賴的這一群人和不信賴的這一群人，只要五五波，賴清德就認為不會輸。