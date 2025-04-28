賴清德滿意度暴跌8.5%　上任首度死亡交叉

《美麗島電子報》公佈４月最新民調。（圖:美麗島電子報提供） 中評社台北4月28日電／《美麗島電子報》今天公佈最新民調，數據顯示，賴清德的執政表現滿意度比起上個月暴跌8.5個百分點，出現“死亡交叉”，以47.3%不滿意微幅領先47.1%滿意，是上任後首次不滿意大於滿意。



民眾對民進黨的好感度43.8%，也暴跌8.9%。



民調也顯示，有70.8%民眾認為政府介入媒體；有60%民眾認為政府高層濫用權力；有59.3%民眾認為政府選擇性辦案；有57.9%的民眾認為政治力介入檢調機關辦案。此外，民調也針對“倒閣”議題進行調查，發現支持者為43.1%、不支持者43.2%，差距僅0.1%。



民調詢問民眾對賴清德是否信任，從結果可以看到，有20.0%的民眾表示“很信任”，有28.6%的民眾表示“還算信任”，有12.2%的民眾表示“有點不信任”；有30.8%的民眾表示“很不信任”，另有8.3%的人“未明確回答”。值得關注的是，和上月的調查相比，賴清德信任度跌8.1%，不信任則飆升6%。



該份民調也詢問民眾對賴清德執政表現是否滿意，調查結果呈現“死亡交叉”，以47.3%不滿意微幅領先47.1%滿意，其中有17.8%的民眾表示“很滿意”，有29.3%的民眾表示“還算滿意”、有16.0%的民眾表示“有點不滿意”、有31.3%的民眾表示“很不滿意”，另有5.6%的人“未明確回答”，與上月的調查相比，賴清德滿意度大跌8.5%，此外，這也是賴清德自去年5月20日上任以來，滿意首次低於不滿意。

