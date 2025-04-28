卓榮泰拜會　藍黨團不滿為關稅戰才增50億

卓榮泰28日拜會國民黨團，左起，羅智強、王鴻薇、傅崐萁、卓榮泰、龔明鑫、李慧芝。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月28日電（記者 張穎齊）“行政院長”卓榮泰28日拜會中國國民黨“立法院”黨團爭取儘速通過特別預算，總召傅崐萁、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強出面接待。國民黨團先禮後兵，傅崐萁以咖啡敬卓榮泰，但王鴻薇、羅智強則質疑“政院”一口氣編4100億元新台幣特別預算，真正用在美國對等關稅僅佔23%，只增加50億元，要檢討。



因應美國關稅政策衝擊，“行政院”24日通過“因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例”草案，“行政院長”卓榮泰28日率秘書長龔明鑫、政務副秘書長王貴蓮、發言人李慧芝等人赴“立法院”拜會朝野黨團，爭取儘速通過4100億元特別預算。卓榮泰首先拜會民進黨團，接著到國民黨團，傅崐萁3人以禮相待，親到門口迎接卓榮泰等人，並相互握手合影，一同喝便利店買的咖啡。



卓榮泰表示，因應美國關稅、國際情勢，原定880億補助增加到930億，整個預算撥補條例是4100億，進行產業升級、設備汰舊換新。他跟賴清德常討論產業、電價要平穩，這次要挹注台電1千億，1500億的安全韌性是對國軍庫存設備，巡防艦艇的增加。另外還有牽涉後關稅的洗產地、違規轉運查察，還有台灣面臨資通安威脅，要建設雲端服務資料中心，這都是用2024年合理的歲計剩餘規劃，不會舉債。希望國民黨團能為國家人民而支持。不管是解凍案，還是這次特別條例，都希望用最快速度與效率進行。

