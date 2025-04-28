520罷免賴清德？盧秀燕不表態

台中市長盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月28日電（記者 方敬為）中國國民黨主席朱立倫拋出520後發動罷免賴清德，同黨籍台中市長盧秀燕今天被問到是否贊成時，笑而不語，沒有表態。



國民黨與民眾黨26日在凱道“戰獨裁”，向“賴政府”發出怒吼，主辦單位宣布有25萬人到場。朱立倫進一步宣布，賴清德就職將滿一年，今年520後開始全民罷免賴清德。民眾黨主席黃國昌也表態支持。



盧秀燕28日出席“大肚區文中二地下停車場新建工程開工典禮”，對於是否贊成罷免賴清德，受訪時不願表態，對於27日與賴清德同場出席台中一中校慶的互動，她則表示，“還蠻熱烈的”。



盧秀燕說，賴清德與她27日都受邀出席台中一中110周年校慶，同時是中一中校友會成立50周年慶，雖然前一天她出席凱道集會，但當天她與賴的互動蠻熱烈的，有一些交談，她向賴清德報告台中一中歷史悠久、人才輩出，是全台最優秀的高級中學；賴也對台中一中110周年暨校友會50周年，雙整數周年慶感到高興，並予以祝福，活動非常順利且圓滿。



媒體追問，是否有向賴清德給予施政方面的建言？盧秀燕說，該活動昨天是台中一中的校慶場合，以熱鬧、慶祝為主，她與賴清德都是賓客，都是來予以祝賀，沒有特別觸及其他議題。