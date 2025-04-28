張啟楷：罷免賴清德要先拉下14席綠委

民眾黨委員張啟楷。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月28日電（記者 黃筱筠）針對罷免賴清德的提案，台灣民眾黨“立委”張啟楷今天表示，罷免賴清德的同時，應該也要拉下民進黨14席“立委”，這樣就能通過“立委”三分之二提案門檻。他還說，拉下14席綠委會很難嗎？假設今天投票罷免賴，賴一定下台！



“立法院”共有113席“立委”，根據《“總統”“副總統”選舉罷免法》規定，“總統”、“副總統”罷免案，經全體“立委”1／4之提議，全體“立委”2／3同意提出後，“立法院”應為罷免案成立之宣告。但就職未滿一年者，不得罷免。也就是說，“立法院”要提案罷免“總統”、“副總統”，須經29席“立委”提案，並經76席“立委”同意後，才能成立。



目前朝野在“立法院”的席次，在野黨占62席，其中國民黨52席、民眾黨8席、無黨籍2席，而執政的民進黨占51席。如果在“立院”提案罷免賴清德要成立，在野黨還少14票。



張啟楷也憤憤不平說，檢調又去大搜索國民黨部，連罷免新北市4位民進黨“立委”志工、發起人都帶走。426大家上街抗議很清楚，以及《美麗島電子報》民意都呈現，有高達七成認為執政黨介入媒體，426當天人民都站出來，滿意度調查也都看得很清楚，但是執政黨還是不聽。

